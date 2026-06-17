Riesgos de la IA: solo el 16 % de los estadounidenses confía en el futuro de la tecnología

A pesar de que las tecnologías de inteligencia artificial (AI) se están convirtiendo en una parte integral de la economía global y la vida cotidiana, la desconfianza hacia esta innovación crece en la sociedad. Los resultados de un nuevo estudio realizado por el Pew Research Center muestran que solo el 16 % de la población de EE. UU. valora positivamente el impacto de la AI en los próximos 20 años. La mayoría de los encuestados expresaron su preocupación por el rápido desarrollo tecnológico. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según los datos del estudio, casi el 40 % de los estadounidenses considera que la AI traerá consecuencias negativas para la sociedad. Lo más interesante es que el sentimiento pesimista es aún mayor entre los jóvenes menores de 30 años, quienes crecieron con la tecnología. Solo el 14 % de este grupo ve el futuro de la AI con esperanza. Esto indica que la generación digital siente más profundamente los riesgos sociales y económicos que podrían generar las nuevas tecnologías.

Dudas sobre el control y la seguridad

Los ciudadanos no solo están descontentos con la tecnología en sí, sino también con las instituciones que la regulan. El 67 % de los participantes en la encuesta no confía en que el gobierno de EE. UU. regule la AI de manera significativa. Asimismo, el 59 % de los encuestados duda que las empresas tecnológicas desarrollen estas herramientas de forma segura. Muchos opinan que el ritmo de desarrollo de la AI se ha acelerado excesivamente y que es difícil controlar este proceso.

A pesar de ello, las personas no han dejado de utilizar los servicios de AI en su vida diaria. Al contrario, el índice de uso de chatbots aumenta día a día. Actualmente, una cuarta parte de los estadounidenses recurre diariamente a diversos bots de AI. Se utilizan principalmente en el entorno laboral y para realizar investigaciones científicas. Esto muestra una especie de "paradoja" en la sociedad: existe tanto miedo como necesidad hacia la tecnología.

Plataformas líderes en el mercado

Entre los chatbots, el producto ChatGPT de OpenAI mantiene un liderazgo absoluto. El estudio señala que el 44 % de la población adulta en EE. UU. utiliza este bot, una cifra que es el doble que la de 2023. La lista de otras plataformas populares es la siguiente:

ChatGPT — 44 %;

— 44 %; Gemini (Google) — 24 %;

(Google) — 24 %; Copilot (Microsoft) — 17 %;

(Microsoft) — 17 %; MetaAI — 14 %;

— 14 %; Grok (Elon Musk) — 8 %.

El estudio también destaca diferencias de género. Los hombres muestran mayor interés y confianza en la AI, utilizando activamente los servicios de diversas marcas (como Copilot y Grok). Las mujeres, por su parte, abordan la tecnología con más cautela, expresando preocupación por sus aspectos éticos y sociales. En conclusión, aunque la AI se está integrando rápidamente en nuestras vidas, su aceptación social sigue siendo baja.