La startup Odyssey valorada en 1.450 millones de dólares: comienza la era de los modelos de mundo

La startup Odyssey, que se espera marque un giro importante en el campo de la AI, ha recaudado 310 millones de dólares en una ronda de inversión serie B. Como resultado, el valor de mercado de la empresa ha alcanzado los 1.450 millones de dólares, obteniendo oficialmente el estatus de «unicornio». Esta ronda fue liderada por Natural Capital, y gigantes tecnológicos como Amazon, AMD Ventures y GV (Google Ventures) también mostraron un gran interés en el proyecto. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

A diferencia de los grandes modelos de lenguaje (LLM) basados en texto como ChatGPT, Odyssey trabaja en «modelos de mundo» (world models). Esta tecnología recopila datos del mundo real y los simula en un entorno digital de acuerdo con las leyes de la física. Tales modelos son fundamentales no solo para la creación de imágenes, sino también para la robótica y los sistemas de control autónomo.

Los fundadores de la startup, Oliver Cameron y Jeff Hawke, son expertos con amplia experiencia en el campo de los vehículos autónomos. Cameron fundó anteriormente la startup Voyage, que fue adquirida por Cruise (parte de GM). Hawke trabajó como ingeniero en la conocida startup británica Wayve. Su experiencia se refleja en el método de recolección de datos del proyecto Odyssey.

Un método único de recolección de datos

Odyssey utiliza un enfoque similar al de Google Earth para la recopilación de datos, pero de manera más compleja. La empresa envía empleados equipados con cámaras especiales a recorrer el mundo a pie para visualizar el entorno. Este método permite cubrir lugares donde los automóviles no pueden entrar, creando como resultado modelos 3D de alta precisión.

Fundada en 2023, la empresa ofrece actualmente varios modelos de mundo para diversos sectores como la creación de videojuegos y la robótica. Odyssey ha atraído la atención de los expertos por su capacidad de crear contenido de video rico e interactivo basado en comandos de texto. Se espera que esta tecnología revolucione la realidad virtual y la industria del cine en el futuro.

En el marco de una colaboración con Amazon, Odyssey está migrando sus modelos a la plataforma en la nube AWS (Amazon Web Services). Además, la startup está optimizando sus sistemas para funcionar en los chips AWS Trainium, considerados competidores de los chips NVIDIA. Este paso no solo aumenta la potencia de cálculo, sino que también afecta el equilibrio del hardware en el mercado de la AI.

Además de los fondos de capital riesgo, inversores ángeles reconocidos como Jeff Dean, Elad Gil y Kyle Vogt, fundador de Cruise, participaron en la ronda. Hasta la fecha, Odyssey ha logrado recaudar un total de 337 millones de dólares. Según ixbt.com, este proyecto aspira al liderazgo en la carrera por la próxima generación de AI: sistemas que comprendan el mundo físico.