Cibercriminales hackearon dispositivos Fortinet para atacar a grandes empresas

Los firewalls y sistemas VPN de Fortinet, utilizados por decenas de miles de grandes empresas y organizaciones gubernamentales en todo el mundo, han sido víctimas de un ciberataque. Según informes publicados por las empresas de ciberseguridad Hudson Rock y SOCRadar, decenas de miles de dispositivos podrían haber sido tomados bajo control como parte de esta amplia campaña. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Lo más sorprendente de este ataque, denominado «FortiBleed» por los expertos, es que los hackers no aprovecharon vulnerabilidades complejas del sistema, sino una simple negligencia. Resulta que muchas empresas no cambiaron las contraseñas predeterminadas de sus dispositivos o continuaron utilizando contraseñas de bases de datos filtradas anteriormente.

Gigantes globales en riesgo

Según datos de Hudson Rock, la lista de organizaciones afectadas incluye algunas de las marcas más famosas del mundo. Entre ellas se encuentran gigantes como Samsung, Lenovo, Oracle, Siemens, Accenture, Foxconn y PwC. Hasta ahora, la mayoría de estas empresas se han negado a dar una declaración oficial sobre la situación, pero investigadores independientes han confirmado que los datos filtrados son reales.

El mecanismo del ataque es muy simple y eficaz: los hackers escanean dispositivos Fortinet abiertos en Internet mediante herramientas automatizadas. Luego, intentan acceder al sistema a través de una lista de contraseñas ya conocidas. Una vez dentro, el dispositivo se convierte en un «punto de observación» y todo el tráfico que pasa por él, incluidas las nuevas contraseñas, es robado.

Alcance y geografía del ataque

Según los análisis, los países más afectados por el ciberataque son los siguientes:

India;

Estados Unidos;

Taiwán;

México.

Sin embargo, los especialistas destacan que las víctimas están distribuidas por todo el mundo. En cuanto a los sectores, los servicios de IT, la producción de materiales de construcción y las redes de telecomunicaciones han sido los más blanco. Asimismo, el informe de SOCRadar indica que también fueron vulnerados sistemas de agencias gubernamentales.

El experto independiente en ciberseguridad Kevin Beaumont analizó los datos y confirmó su autenticidad. Se presume que grupos de hackers de habla rusa están detrás de esta campaña. Hasta el momento, la empresa Fortinet no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Este incidente es una advertencia importante para los especialistas en tecnologías de la información en Uzbekistán. Demuestra una vez más que, para proteger las redes corporativas, es fundamental no solo instalar equipos modernos, sino también garantizar la seguridad de las contraseñas y utilizar sistemas de autenticación de dos factores.