Nueva era en las redes sociales: los usuarios ahora controlan los algoritmos

Durante años, los gigantes de las redes sociales determinaron qué debían ver los usuarios a través de sus algoritmos cerrados. Aunque podíamos dar me gusta o ocultar algunas publicaciones, el flujo de contenido general quedaba a discreción de la plataforma. Sin embargo, las tendencias recientes muestran que las redes sociales están cediendo parte de su control a los usuarios. Gracias a la AI, ahora cada persona podrá «entrenar» personalmente su propio algoritmo. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Este cambio representa la evolución de los sistemas de recomendación. Las redes sociales ahora se parecen menos a la televisión tradicional, que muestra los mismos programas para todos, y más a los servicios de streaming donde el usuario ajusta el contenido según sus intereses. Esto permite a los usuarios recibir solo la información que les interesa y a las plataformas aumentar el engagement.

Threads e Instagram: nuevas formas de gestionar el algoritmo

Threads, propiedad de Meta, ha dado un paso importante en este sentido. El 16 de julio de 2026, la plataforma lanzó una nueva función llamada «Your Algo». Esta herramienta es la continuación lógica del sistema «Dear Algo» presentado en febrero. Antes, los usuarios intentaban influir en el sistema escribiendo posts públicos como «Dear Algo, muéstrame más podcasts», pero ahora esto se puede hacer a través de ajustes personales.

A través de la función «Your Algo», los usuarios pueden definir de forma privada qué temas desean ver más o menos. Lo más interesante es que se puede elegir la duración de esta solicitud: uno, tres o siete días. Por ejemplo, ahora es posible ver solo noticias deportivas los fines de semana y limitar temporalmente las noticias políticas o estresantes.

Instagram tampoco se queda atrás. A principios de junio, la plataforma presentó una herramienta de control algorítmico única para el feed, Explore y Reels. Este sistema, probado solo para Reels en diciembre de 2025, ya está disponible para todos los usuarios. En la sección de ajustes, a través del menú «Your Algorithm», puedes ver qué cree Instagram que te interesa.

Con esta herramienta, es posible eliminar los intereses analizados incorrectamente por el sistema o añadir nuevos. Esto hace que la experiencia de uso de la red social sea más cualitativa y útil. Asimismo, otras grandes plataformas como TikTok están implementando herramientas que permiten a los usuarios reiniciar (Reset) sus recomendaciones desde cero.

En conclusión, las redes sociales buscan retener a sus usuarios por más tiempo dándoles más libertad. Estos cambios también son muy importantes para los usuarios en Uzbekistán, ya que ahora será más fácil filtrar el contenido innecesario y publicitario del feed mediante la AI.