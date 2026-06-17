Anthropic, una de las startups líderes en el campo de la inteligencia artificial, se ha convertido en la primera empresa de AI en unirse a la coalición climática Frontier. Este paso es valorado como una acción estratégica importante para reducir el creciente consumo de energía y el impacto ambiental negativo resultado del rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial. Según TechCrunch e ixbt.com, Anthropic ha asumido parte de un nuevo paquete financiero de 915 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com.

La coalición Frontier fue creada por gigantes tecnológicos como Stripe, Google y Shopify con el objetivo de apoyar las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera. Con la incorporación de Anthropic, el fondo total de la coalición casi se ha duplicado, alcanzando los 1.800 millones de dólares. Hasta ahora, Frontier ha firmado contratos por 700 millones de dólares para eliminar 1,8 millones de toneladas de carbono a través de más de 50 proyectos.

Inteligencia artificial y responsabilidad ecológica

En los últimos años, el entrenamiento y mantenimiento de modelos de AI, especialmente sistemas como ChatGPT y los bots Claude de Anthropic, han requerido enormes cantidades de energía eléctrica. Esto ha provocado la expansión de la "huella ecológica" de las empresas tecnológicas. Anthropic no había publicado informes de desarrollo sostenible hasta ahora, pero su unión a Frontier es su primer paso serio en la lucha contra el cambio climático.

Las empresas compran créditos de eliminación de carbono a través de Frontier. Este mecanismo es similar a las ganancias y pérdidas en los informes de balance, permitiendo que una empresa compense la cantidad de gases nocivos emitidos mediante el carbono reabsorbido de la atmósfera. Esto es especialmente importante para sectores como la aviación, donde actualmente es difícil ser totalmente "verde".

Nueva estrategia: la calidad sobre la cantidad

Frontier ha anunciado que cambiará su estrategia, centrándose en tecnologías más grandes y eficientes en lugar de financiar numerosos proyectos pequeños. Según la nueva dirección, tendrán prioridad los proyectos capaces de eliminar al menos mil millones de toneladas métricas (gigatonelada) de CO2 al año. La lista de tecnologías apoyadas por la coalición incluye:

Captura directa de aire (Direct Air Capture);

Secuestro de carbono acelerando la meteorización natural de las rocas;

Absorción de gases reduciendo la acidez del agua oceánica;

Producción de bio-aceites y utilización de biomasa.

Según los expertos, la entrada de empresas como Anthropic en este sector impulsará la formación de una nueva industria de eliminación de carbono. Sin embargo, los representantes de Frontier subrayan que estos proyectos no serán financiados perpetuamente. Cada startup que firme un nuevo contrato debe demostrar que podrá ser autosuficiente en el futuro, incluso sin subsidios estatales.

Tales iniciativas globales también son de gran importancia para regiones vulnerables al cambio climático, como Uzbekistán. El aumento de la responsabilidad ecológica de las corporaciones tecnológicas globales sentará las bases para que la economía digital se desarrolle sin dañar el medio ambiente.