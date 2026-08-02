El Nápoles cumple 100 años: detalles de la gran fiesta que envolvió a la ciudad...

Uno de los clubes de fútbol más singulares de Italia, el «Napoli», celebra su centenario no con una simple gala, sino con una gran fiesta que ha tomado toda la ciudad. El simultáneo repique de cien campanas de iglesia, la marcha azul por las calles, la pizza «Margarita» gratuita y los fuegos artificiales junto al mar son las partes más brillantes del programa de aniversario.

Esta celebración no es solo el cumpleaños de un club de fútbol. Demuestra una vez más lo estrechamente entrelazado que está el «Napoli» con la historia, la cultura de la ciudad de Nápoles y las vidas de millones de aficionados.

¿Por qué se eligió exactamente el 1 de agosto como fecha de fundación del club?

El «Napoli» adoptó el 1 de agosto de 1926 como la fecha de inicio simbólica de su historia. El club celebra su temporada centenaria bajo el lema «Pe' cient'anne». Esta frase napolitana significa el deseo de «Otros cien años».

Sin embargo, la historia del fútbol en Nápoles comenzó mucho antes. Uno de los primeros equipos de fútbol de la ciudad, el Naples Cricket & Foot-Ball Club, se fundó en 1906, y la Unione Sportiva Internazionale Napoli en 1911.

Sobre la base de estos equipos surgió en 1922 el club Internazionale-Naples. Y en una reunión celebrada el 25 de agosto de 1926, su nombre cambió a Associazione Calcio Napoli. El club opera bajo su nombre actual —Società Sportiva Calcio Napoli— desde 1964.

Por lo tanto, el 1 de agosto no es la fecha exacta de un cambio de nombre en un documento histórico, sino el día simbólico consagrado en la memoria de los aficionados como el nacimiento del club.

¿Por qué comenzó la fiesta a las 19:26?

Los eventos centrales del aniversario se programaron para el 1 de agosto en varios puntos de la ciudad de Nápoles. La hora de inicio elegida para la celebración tampoco fue casualidad: las 19:26 representan el año de fundación del club.

Las festividades comenzaron en la Piazza Carità, donde se encontraba la primera sede del «Napoli». En ese momento, estaba previsto que cien campanas de las iglesias de la ciudad sonaran simultáneamente y se liberara humo azul hacia el cielo.

A continuación, la «Marcha Azul» con la participación de los aficionados se dirigió desde la Piazza Carità hacia una de las plazas principales de Nápoles: la Piazza del Plebiscito.

La marcha no se diseñó como una simple manifestación de aficionados, sino como una interpretación moderna y secular de las fiestas populares tradicionales de la región de Campania.

Cien actores, cien músicos y cien niños

En el aniversario, el número «100» se convirtió en el símbolo principal. Se planeó la participación de cien actores, cien músicos y cien niños en la marcha azul.

Estaba previsto que mostraran las antiguas leyendas de Nápoles, las tradiciones populares, la música y la historia del fútbol a través de representaciones escénicas. El espectáculo comenzó con el mito de Parténope sobre el origen de la ciudad y abarcó un viaje simbólico hasta la era moderna del «Napoli».

La ruta de la marcha condujo a la Piazza del Plebiscito a través de la Piazza Carità, Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo y Piazza Trieste e Trento.

De este modo, el centro histórico de Nápoles se convirtió por una noche en un escenario al aire libre que unió ciudad, fútbol y arte.

Se distribuyeron miles de pizzas «Margarita» a los aficionados

Fútbol y pizza son los dos símbolos principales que hicieron famoso a Nápoles en todo el mundo. Por ello, en el programa del aniversario se reservó un lugar especial para la famosa pizza «Margarita».

Se organizó una «Aldea de la Pizza del Centenario» especial en la Piazza Municipio, y a partir de las 20:26 se planeó la distribución gratuita de miles de porciones de pizza y bebidas a los aficionados y visitantes de la ciudad.

El evento no se limitó a un propósito de entretenimiento. Se determinó que una parte de las pizzas se entregaría a personas necesitadas de protección social en colaboración con el Banco de Alimentos de Campania.

Esta iniciativa demostró el papel social del club en la ciudad: el «Napoli» decidió compartir su aniversario no solo con sus seguidores, sino también con los sectores más vulnerables de la población.

Las leyendas y los héroes de hoy en un mismo escenario

La ceremonia oficial del aniversario se programó en la Piazza del Plebiscito. En ella estaba prevista la participación del presidente del club, Aurelio De Laurentiis, representantes de las autoridades locales, futbolistas legendarios del «Napoli» de distintas épocas y los miembros del equipo actual.

A través de música, imágenes históricas, recuerdos de los aficionados y representaciones escénicas, se relató el recorrido centenario del club.

En esta historia se reflejaron:

los primeros años llenos de dificultades;

las grandes victorias durante la era de Diego Maradona;

la crisis y el descenso a divisiones inferiores;

la resurrección del club;

los nuevos campeonatos y la formación del «Napoli» moderno.

La idea principal de la ceremonia no fue solo recordar el pasado, sino conectar la historia del club con su futuro.

Nápoles se tiñó de azul al mismo tiempo

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue el programa «Noche Azul».

Según el plan oficial, a las 22:30 los principales monumentos históricos de Nápoles se iluminaron simultáneamente con el color del club: una luz azul. Entre ellos se encontraban:

el Palacio Real;

el Castel Nuovo;

el Palacio de San Giacomo;

el Castel dell'Ovo;

el Castel Sant'Elmo.

Después de esto, se programó un espectáculo de luces y fuegos artificiales sincronizados con música entre la Piazza del Plebiscito y el Castel dell'Ovo.

Goles famosos de la historia del club, voces de héroes y momentos inolvidables de los aficionados se combinaron con música especial. La fiesta continuó con el programa musical en la plaza.

La celebración del centenario no termina en una sola noche

La directiva del «Napoli» no se limitó a la gran celebración del 1 de agosto. Los eventos dedicados al centenario del club se llevarán a cabo durante toda la temporada 2026/27.

En otoño está prevista la proyección de una película de larga duración que narre la historia del club desde su fundación hasta la actualidad.

Asimismo, el prestigioso instituto enciclopédico italiano Treccani preparará por primera vez en su historia una edición especial dedicada a un club de fútbol. Se espera que también se celebren dos eventos internacionales de aniversario para los aficionados del «Napoli» fuera de Italia.

Con motivo del centenario, el club también presentó una equipación especial. En ella se reflejan el caballo alado del Sol, uno de los primeros símbolos del «Napoli», el número 100 y elementos que representan el vínculo indisoluble entre el club y la ciudad.

¿Por qué el «Napoli» no es un club de fútbol cualquiera?

Hay muchos equipos famosos en Italia, pero la relación del «Napoli» con su propia ciudad tiene una característica especial.

Para los napolitanos, el club es:

el orgullo de la ciudad;

el símbolo de la rivalidad histórica entre el sur y el norte;

la personificación de la lucha contra las dificultades;

un valor que se transmite de generación en generación;

la fuerza que une a los napolitanos de todo el mundo.

Por esta razón, no es casualidad que la celebración del centenario se realice no en el estadio, sino en las plazas, calles, iglesias y monumentos históricos de la ciudad. La historia del «Napoli» vive no solo en el campo de fútbol, sino en cada barrio de Nápoles y en la memoria de sus seguidores.

Conclusión principal

El centenario del «Napoli» se convirtió en un gran acontecimiento cultural que unió el fútbol, la historia de la ciudad y las tradiciones populares.

Cien campanas de iglesia, la marcha azul, miles de porciones de pizza gratis, las leyendas del club, castillos iluminados y fuegos artificiales junto al mar: todo esto demostró el amor de Nápoles por su equipo.

Durante un siglo, el «Napoli» ha vivido tanto victorias como duras crisis. Pero el vínculo entre el club y la ciudad nunca se rompió. Ahora Nápoles comienza un nuevo siglo con el deseo de «Pe' cient'anne» — «Otros cien años».

¿Quién crees que es el mayor jugador en la historia del «Napoli»: Maradona u otra leyenda?