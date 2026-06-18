El gigante tecnológico chino Xiaomi ha anunciado beneficios sin precedentes para los usuarios de aires acondicionados con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado de electrodomésticos. La compañía ofrecerá ahora no solo una garantía a largo plazo para sus dispositivos, sino también un servicio de recarga gratuita de refrigerante (freón). Este paso se considera una acción estratégica de la marca para ganar la confianza de los clientes y demostrar su seguridad en la calidad del producto. Así lo informa Ixbt.com en su noticia indica.

Shan Lyanyu, director de la división de grandes electrodomésticos de Xiaomi Group, emitió un comunicado oficial en respuesta a numerosas solicitudes de los usuarios. Según él, la garantía de 10 años aplicable a todos los aires acondicionados bajo la marca Mi Home incluirá ahora el servicio de recarga de refrigerante. Se ha establecido que esta nueva normativa entrará en vigor oficialmente el 1 de enero de 2025.

Control de calidad y procedimiento de mantenimiento técnico

De acuerdo con las nuevas reglas, si se detecta una fuga de freón durante el periodo de garantía debido a un defecto del producto o a una instalación incorrecta realizada por Xiaomi, el servicio técnico se llevará a cabo de forma totalmente gratuita. Los usuarios no incurrirán en ningún gasto adicional. Según ixbt.com, la empresa pretende elevar la calidad de sus servicios técnicos a un nuevo nivel mediante esta iniciativa.

Al mismo tiempo, Shan Lyanyu destacó que los aires acondicionados no requieren recargas regulares de freón durante el periodo de garantía. Los dispositivos Xiaomi pasan por un sistema de control de tres etapas para minimizar el riesgo de fugas: control de calidad asistido por AI en fábrica, limpieza digital al vacío y diagnóstico inteligente mediante AI. Estas tecnologías aseguran el funcionamiento estable del dispositivo durante muchos años.

El representante de la compañía instó a todos los usuarios a recargar el refrigerante solo después de la revisión de especialistas profesionales para evitar reparaciones injustificadas. Una intervención incorrecta puede reducir la eficiencia operativa del dispositivo o provocar su avería total.

Ampliación del alcance de los servicios digitales

Xiaomi había anunciado previamente los resultados del servicio de limpieza digital al vacío para los aires acondicionados Mi Home. Más de un millón de hogares utilizaron este servicio en los seis meses posteriores a su lanzamiento. Actualmente, esta red de servicio cubre totalmente las 31 regiones administrativas de China, y se espera la expansión de este tipo de servicios en los mercados internacionales en el futuro.

Teniendo en cuenta que los electrodomésticos Xiaomi, especialmente sus aires acondicionados inteligentes, se están popularizando en el mercado de Uzbekistán, tales iniciativas globales de la marca también son de gran importancia para los consumidores locales. Un servicio de calidad y una garantía a largo plazo siguen siendo criterios fundamentales al elegir tecnología.