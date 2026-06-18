La startup china Spark Space prueba el cohete de bombas eléctricas más grande del mundo

La startup china Spark Space se prepara para marcar un nuevo hito tecnológico en el campo de la exploración espacial. La empresa ha completado con éxito las pruebas de encendido del motor Lieyan-2 destinado a su cohete Jinhua-1 (también conocido como Evolution-1). La particularidad de este proyecto es que se espera que sea el cohete con el sistema de motores de bombas eléctricas más grande del mundo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, las pruebas del motor Lieyan-2, que funciona con queroseno y oxígeno líquido, confirmaron la solidez de su estructura, la estabilidad del encendido y su funcionamiento fiable bajo condiciones de alta presión y vibración. Los especialistas de Spark Space pasan ahora a la fase de ensamblaje de los motores de la primera etapa y a la preparación general del cohete.

Ventajas y complejidades del sistema de bombas eléctricas

Actualmente, el esquema de motor de bombas eléctricas solo se utiliza con éxito en el cohete Electron de la empresa estadounidense Rocket Lab. Sin embargo, el Jinhua-1 será varias veces superior en dimensiones y potencia. El sistema de bombas eléctricas permite prescindir de las complejas turbobombas y generadores de gas, lo que simplifica el diseño del cohete y reduce sus costes.

No obstante, esta tecnología tiene desventajas específicas. En particular, se requieren baterías pesadas para alimentar los motores. Por ello, Rocket Lab decidió volver al ciclo tradicional de generador de gas en su nuevo cohete Neutron. Spark Space afirma haber superado estos obstáculos, logrando crear motores con un empuje de 10 toneladas.

Capacidades técnicas del cohete Jinhua-1

El Jinhua-1 es un cohete desechable de dos etapas, con una longitud de 27,5 metros y un diámetro de 2,25 metros. En el marco del proyecto se planifican los siguientes indicadores:

9 motores Lieyan-2 instalados en la primera etapa;

un motor adaptado para operar en condiciones de vacío en la segunda etapa;

un empuje total al despegue de 90 toneladas;

capacidad de transportar hasta 1,5 toneladas de carga útil a la órbita terrestre baja y hasta 1 tonelada a la órbita heliosíncrona.

En comparación, el cohete Electron actual solo puede entregar 300 kilogramos de carga útil a la órbita. Spark Space ofrece su cohete como la solución más óptima para el despliegue rápido de constelaciones de satélites y el transporte de carga espacial a precios económicos.

El equipo de la empresa está formado por expertos experimentados provenientes de las principales corporaciones aeroespaciales de China (CASC y CASIC) y de la Academia de Ciencias. La startup ya ha logrado atraer más de 100 millones de yuanes en inversiones y está expandiendo sus capacidades de producción en la zona de alta tecnología de Hefei. El primer vuelo del cohete Jinhua-1 está programado para 2027, y se espera que entre en una competencia seria en el creciente mercado espacial comercial de China.