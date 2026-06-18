Presentada la Honor Watch 6: hasta 35 días de autonomía y pantalla AMOLED de 3000 nits

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Presentada la Honor Watch 6: hasta 35 días de autonomía y pantalla AMOLED de 3000 nits

La compañía Honor ha presentado oficialmente su nueva generación de reloj inteligente para el mercado internacional: el modelo Honor Watch 6. Este dispositivo, que sustituye al Watch 5, ha logrado avances significativos no solo en diseño, sino también en capacidades técnicas. El gadget se presenta como un asistente universal destinado al uso diario y a entrenamientos de fitness profesionales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La principal ventaja del nuevo modelo es la capacidad de su batería. La Honor Watch 6 está equipada con una batería de 980 mAh, registrando uno de los indicadores más altos de su categoría. Según el fabricante, en modo de uso estándar, el reloj puede funcionar hasta 35 días con una sola carga. Esto libera al usuario del problema de las cargas frecuentes.

Pantalla y capacidades de navegación

El dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 1,46 pulgadas con una resolución de 464 x 464 píxeles. Mientras que la frecuencia de actualización de la pantalla es de 60 Hz, el nivel de brillo máximo alcanza los 3000 nits. Este brillo permite leer la información sin problemas incluso bajo la luz directa del sol. Según Ixbt.com, la caja del reloj está fabricada en una aleación de aluminio y tiene una textura que recuerda al titanio.

En cuanto a la geolocalización, la Honor Watch 6 integra tecnologías muy avanzadas. Su sistema AccuTrack funciona con GPS de doble banda y es compatible con todos los principales sistemas de navegación global. Esto ayuda a trazar la ruta con la máxima precisión durante los desplazamientos al aire libre.

Control de salud y modos deportivos

Para los entusiastas del deporte, el reloj dispone de más de 120 modos de entrenamiento. El dispositivo no solo cuenta los pasos, sino que también proporciona métricas específicas para deportes profesionales. Por ejemplo, durante partidos de fútbol o bádminton, se analiza la velocidad de golpeo y la dinámica del juego, y se crea un «mapa de calor» basado en los movimientos en el campo. En carreras por zonas montañosas, se registran la altitud de ascenso y las desviaciones de la ruta.

El sistema de seguimiento de salud se basa en la tecnología IntelliSense, que monitorea día y noche los siguientes aspectos importantes:

  • Monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca (pulso);
  • Medición del nivel de oxígeno en sangre (SpO2);
  • Análisis de la calidad y las etapas del sueño;
  • Determinación del nivel de estrés y preparación de informes de salud matutinos.

El dispositivo pesa 41 gramos y tiene un grosor de 10,8 mm. Además, el reloj está equipado con un módulo NFC y un sistema de protección contra agua y polvo de nivel IP69. Actualmente, la Honor Watch 6 ha comenzado a venderse en los mercados europeos. El precio oficial se ha fijado en 250 euros, aunque durante el primer mes los compradores pueden adquirirlo a un precio especial desde 170 euros.

HonorWatch 6SmartwatchAMOLEDGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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