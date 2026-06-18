Las caídas de internet móvil disparan la demanda de notificaciones SMS

La frecuencia de los problemas relacionados con el internet móvil en las regiones de Rusia está obligando a los representantes empresariales a volver a los métodos tradicionales de comunicación con los clientes. Según los últimos datos, el interés por los servicios de envío masivo de SMS ha aumentado significativamente entre los emprendedores debido a las interrupciones de internet. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según el diario "Kommersant", los grandes operadores de telecomunicaciones de Rusia señalan un aumento brusco en el flujo de mensajes de carácter publicitario. En particular, la compañía "MegaFon" informó que en abril de este año el volumen de SMS publicitarios aumentó un 37 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. Al mismo tiempo, los presupuestos publicitarios en este sector crecieron un 20 %.

Del marketing digital al regreso de los métodos tradicionales

Según los expertos, en condiciones de inestabilidad de internet, se vuelve difícil llegar a los clientes a través de mensajeros y redes sociales. Por ello, representantes de sectores como el comercio minorista, los servicios financieros y las tiendas de ropa consideran el servicio de SMS como el canal más fiable para informar a sus clientes sobre promociones o novedades.

Según datos de MTS AdTech, en abril el número de campañas publicitarias aumentó un 35 % y la cantidad de mensajes enviados creció casi un 37 %. Los índices de crecimiento más altos se observaron en Moscú, la región central y las zonas del noroeste del país. Esto coincide precisamente con las áreas donde existen más restricciones en la infraestructura de internet.

Aumento de precios y riesgos futuros

Sin embargo, la recuperación del SMS marketing no está resultando barata para los empresarios. Actualmente, el precio de un solo mensaje ha subido hasta los 37 rublos. El incremento de las tarifas entre operadores está obligando a algunas empresas a reducir el uso de este servicio. Para mediados de 2025, se espera que las tarifas se dupliquen en algunas direcciones.

En el mercado de Uzbekistán, las notificaciones SMS también mantienen su prestigio. Aunque Telegram y otros mensajeros son populares, el servicio de SMS sigue siendo el método más seguro e independiente de internet para operaciones bancarias y códigos de confirmación importantes. La situación en Rusia demuestra que, incluso en la era de las tecnologías digitales, los medios de comunicación tradicionales son una opción de reserva crucial.

En conclusión, los problemas técnicos o las restricciones artificiales del internet móvil impulsan a las empresas a ser flexibles. A pesar de que los envíos masivos de SMS son costosos, por ahora sirven como la única vía garantizada para establecer contacto con el cliente.