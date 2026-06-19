OpenAI antes de la IPO: la empresa incorpora a una leyenda de Google y a un asesor de la Casa Blanca

OpenAI, líder en el mundo de la AI, está realizando cambios significativos en su política de personal como parte de los preparativos para su oferta pública inicial (IPO). La empresa ha sumado a su equipo a Noam Shazeer, una verdadera leyenda del sector y representante de Google DeepMind, y a Dean Ball, quien desempeñó funciones en la administración del expresidente Donald Trump. Este paso es fundamental para que OpenAI asegure no solo la superioridad tecnológica, sino también la estabilidad política y estratégica. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Noam Shazeer es considerado uno de los fundadores de las tecnologías modernas de AI generativa. Es coautor del famoso artículo científico « Attention Is All You Need », que describió la arquitectura Transformer publicada en 2017 y que hoy constituye la base de sistemas como ChatGPT. Shazeer trabajó durante años en Google y fundó la startup Character AI. Se espera que su incorporación al equipo de OpenAI lleve el potencial tecnológico de la empresa a un nuevo nivel.

Futuro estratégico y relaciones gubernamentales

Otra contratación clave de la empresa es Dean Ball, quien liderará el recién creado equipo « Strategic Futures » dentro de OpenAI. Ball es un experto experimentado que participó en el desarrollo de planes de acción sobre AI en la Casa Blanca. Trabajará en colaboración directa con Jason Kwon, director de estrategia de la compañía.

Según Dean Ball, el nuevo equipo se centrará en las siguientes áreas clave:

Gestión de riesgos catastróficos y seguridad;

Impacto de la AI en el mercado laboral;

Relaciones con los gobiernos, especialmente el gobierno federal de EE. UU., y la sociedad;

Control de los procesos de auto-mejora de los sistemas.

Estos nombramientos ocurren en un momento en que el entorno competitivo se ha vuelto más agresivo para OpenAI. Por ejemplo, Anthropic, uno de sus principales competidores, enfrenta actualmente fuertes presiones del gobierno de EE. UU. La administración de Donald Trump impuso prohibiciones de control de exportación para los modelos más recientes de Anthropic, Fable 5 y Mythos 5, lo que provocó la detención total de dichos modelos.

Según The Information, la salida de Noam Shazeer de Google podría estar relacionada no solo con aspectos tecnológicos, sino también con posturas políticas internas. Sus opiniones sobre la identidad transgénero y la guerra en Gaza en los mensajeros corporativos fueron eliminadas por la dirección. Sin embargo, para OpenAI, su capacidad intelectual es considerada superior a cualquier postura controvertida.

Según los expertos, OpenAI busca consolidar su posición monopolística en el mercado atrayendo a especialistas de este «peso pesado». Para una empresa que se encuentra a las puertas de una IPO, contar tanto con genios técnicos como con insiders que conocen bien los pasillos gubernamentales será un factor decisivo para ganar la confianza de los inversores. Estos movimientos demuestran que OpenAI no es solo un laboratorio tecnológico, sino que se está convirtiendo en una corporación poderosa con influencia en la política global.