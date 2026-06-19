DeepCool presenta sistemas de refrigeración revolucionarios en Computex 2026

DeepCool, uno de los actores líderes en el mercado de componentes informáticos, ha mostrado sus últimos desarrollos tecnológicos en la feria internacional Computex 2026. El stand de la compañía este año se destacó por dos ejes principales: una nueva generación de cámaras de vapor (vapor chamber) y la integración de grandes pantallas en los sistemas de refrigeración. Según ixbt.com, la marca ha implementado actualizaciones serias no solo en disipadores de aire, sino también en sistemas de refrigeración líquida (SJO) y chasis. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

Entre los sistemas de refrigeración por aire, el modelo Assassin V Vision se ha convertido en el verdadero buque insignia. Aunque este disipador de doble torre es la continuación lógica del modelo Assassin IV, ha sido mejorado significativamente a nivel constructivo. El dispositivo integra un ventilador de 140 mm que recibe energía a través de contactos abiertos, sin cables superfluos. El número de tubos de calor se ha incrementado a ocho, pero la novedad principal es la cámara de vapor VC 2.0. Los ingenieros de DeepCool señalan que aumentar el grosor de la base de la cámara a 1,2 mm ha permitido elevar la eficiencia de disipación térmica hasta los 220 W.

Pantallas y sistemas de monitoreo inteligente

DeepCool también presta gran atención al atractivo visual de sus productos. El disipador Assassin V Vision cuenta con una pantalla IPS de 4,5 pulgadas en la parte superior, que no solo monitorea los indicadores del sistema, sino que también puede servir como pantalla adicional. Se ha desarrollado el software especializado DeepCreative para gestionar la pantalla. Asimismo, en la feria se presentaron los modelos AK700 VC y AN600 VC, destinados a sistemas de perfil bajo. El modelo AN600 VC logró aumentar su capacidad de disipación térmica de 180 W a 220 W manteniendo su tamaño compacto.

En el segmento de refrigeración líquida, el modelo LT360 Vision ARGB fue el centro de atención. Este dispositivo posee una pantalla IPS giratoria de 4,5 pulgadas que el usuario puede ajustar al ángulo más conveniente (hasta 90 grados). El sistema se basa en la bomba de sexta generación de DeepCool. Tales soluciones no solo aseguran un alto rendimiento, sino que son ideales para gamers modernos y usuarios que valoran la estética visual.

Soluciones especiales para estaciones de trabajo

La compañía tampoco olvidó el segmento profesional. El modelo StationX 620 ha sido diseñado específicamente para estaciones de trabajo equipadas con procesadores potentes como AMD EPYC y Threadripper. Este enorme disipador puede disipar eficientemente hasta 540 W de calor. Tiene una altura de 155 mm y está equipado con ventiladores de alta resistencia en formato 12030. Estas especificaciones demuestran que los productos de DeepCool están preparados no solo para uso doméstico, sino también para cargas de trabajo de nivel servidor.

Además, en el stand aparecieron nuevos chasis y bloques de ventiladores:

CH690 LCD y CH170 Plus UES: una nueva generación de chasis con capacidades extendidas;

una nueva generación de chasis con capacidades extendidas; FD36 ARGB: un bloque único que combina tres ventiladores de 120 mm, lo que facilita el montaje y reduce la cantidad de cables;

un bloque único que combina tres ventiladores de 120 mm, lo que facilita el montaje y reduce la cantidad de cables; Silentnox Pro 360: un nuevo sistema SJO donde el nivel de ruido se ha reducido al mínimo.

Se espera que estas tecnologías presentadas por DeepCool lleguen al mercado mundial, incluida la región de Asia Central, en los próximos meses. Esto ofrecerá opciones de refrigeración nuevas y más eficientes para los ensambladores de computadoras de alto rendimiento.