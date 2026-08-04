Wispr Flow podría lanzar un anotador de reuniones basado en inteligencia artificial

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Wispr Flow podría lanzar un anotador de reuniones basado en inteligencia artificial

Conocida como una popular aplicación de dictado, Wispr Flow se prepara, según los últimos cambios introducidos en sus condiciones de servicio, para ofrecer una nueva función de grabación de reuniones y encuentros en línea. Se espera que esta iniciativa sea un paso importante para la empresa en la automatización más amplia de las tareas diarias de los usuarios, más allá de la simple corrección de transcripciones de voz. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, la start-up envió a sus clientes cartas oficiales informándoles de cambios en su política de privacidad y condiciones de uso. El análisis de los documentos actualizados reveló la incorporación de secciones dedicadas al procesamiento de datos de reuniones y a un servicio de toma de notas que previsiblemente se lanzará próximamente.

Funciones de la nueva herramienta

Según la empresa, la futura herramienta de inteligencia artificial elaborará una transcripción completa mediante el análisis de las voces de los participantes, las grabaciones de audio, los metadatos y los identificadores de los interlocutores. También podrá generar breves resúmenes de los temas tratados durante la reunión, listas de tareas y los principales resultados analíticos.

Una vez que llegue al mercado, se espera que esta novedad convierta a Wispr Flow en un competidor destacado de servicios populares de toma de notas de reuniones ya disponibles, como Granola, Fireflies, Read AI, Otter y Fathom. Anteriormente, Tanay Kothari, uno de los cofundadores de la empresa, declaró en entrevistas que quería crear un asistente universal de inteligencia artificial capaz de ayudar a los usuarios.

Resultados financieros y perspectivas

Hasta la fecha, Wispr Flow ha conseguido captar más de 81 millones de dólares. En su última ronda de financiación, la valoración total de la empresa se estimó en 700 millones de dólares. Según informó Bloomberg en mayo, la start-up negociaba una nueva ronda de inversión que podría elevar su valoración hasta los 2.000 millones de dólares.

A pesar de ello, el formato exacto en que se ofrecerá la nueva función sigue siendo un secreto. En particular, se desconoce si será una solución ligera al estilo de Granola, que se basa en el audio del sistema para transcribir sin guardar una grabación de audio independiente, o una herramienta completa de grabación de reuniones. Los representantes de Wispr Flow se negaron a ofrecer comentarios adicionales al respecto.

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Abror Shuhratov
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