Presentado el Samsung Galaxy F70 Pro: 6000 mA·ch y Galaxy AI

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Presentado el Samsung Galaxy F70 Pro: 6000 mA·ch y Galaxy AI

La compañía Samsung presentó oficialmente su nuevo Galaxy F70 Pro 5G smartphone dirigido al segmento de precio medio. El dispositivo ofrece tecnologías avanzadas y soporte de software prolongado a un precio asequible, por lo que está generando gran interés en el mercado móvil. Según Ixbt.com, informa .

Según datos de ixbt.com, el nuevo smartphone está equipado con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas y alta calidad, compatible con una frecuencia de actualización de 120 Hz. La pantalla está protegida por el resistente cristal Corning Gorilla Glass Victus+ y ofrece una resolución Full HD+.

Características técnicas y rendimiento

El dispositivo incorpora un procesador Snapdragon 6 Gen 3, que proporciona potencia suficiente para las tareas diarias y los juegos básicos. El smartphone funciona con el último sistema operativo Android 16 y cuenta con la interfaz propia One UI 8.5.

Una de las principales características del modelo son sus capacidades de inteligencia artificial: el Galaxy F70 Pro 5G incluye las funciones Galaxy AI, entre ellas Circle to Search y la transcripción de grabaciones de voz a texto mediante inteligencia artificial.

Cámara y autonomía

Para la fotografía, el smartphone cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS) y una cámara gran angular de 5 megapíxeles. La cámara frontal es un módulo de 12 megapíxeles compatible con la tecnología HDR.

Uno de los puntos fuertes del dispositivo es su batería. Con una capacidad de 6000 mA·ch, permite utilizarlo durante mucho tiempo sin preocuparse por la carga. El smartphone también es compatible con 5G de doble banda, Wi-Fi ac, Bluetooth, USB Type-C, OTG y NFC.

El fabricante ofrece a este modelo una garantía de software especialmente prolongada: los usuarios recibirán actualizaciones de Android y parches de seguridad durante 6 años. El modelo estará disponible en verde y negro.

Con descuentos especiales para los primeros compradores, los precios del dispositivo son los siguientes:

  • 6/128 GB — 250 dólares
  • 8/128 GB — 295 dólares
  • 8/256 GB — 345 dólares

SamsungGalaxy F70 ProAndroid 16Galaxy AISmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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