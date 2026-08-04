Lekuo PB65MX3: tarjeta de expansión única basada en el chipset AMD B650

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Lekuo PB65MX3: tarjeta de expansión única basada en el chipset AMD B650

La empresa china Lekuo presentó un dispositivo inusual que está llamando la atención en el mercado tecnológico. Según ixbt.com, la nueva tarjeta de expansión Lekuo PB65MX3 se basa directamente en el chipset AMD B650, normalmente utilizado en placas base completas destinadas a procesadores Ryzen. Esta solución está diseñada para ofrecer a los usuarios puertos e interfaces adicionales de alta velocidad. Ixbt.com informa sobre ello.

Actualmente, los ordenadores modernos requieren cada vez más memoria RAM y dispositivos de almacenamiento de datos. Por eso, ingenieros chinos aprovecharon las capacidades de este chipset para crear una tarjeta universal que reúne distintos tipos de conectividad. Con ella es posible ampliar considerablemente las capacidades de cualquier ordenador de sobremesa.

Especificaciones técnicas e interfaces

La principal ventaja del dispositivo se encuentra en su amplio conjunto de interfaces. Según la fuente, la tarjeta incorpora un total de 12 puertos diferentes, que son los siguientes:

  • Cuatro puertos SATA III
  • Cuatro ranuras SSD de formato M.2
  • Dos puertos USB-A 10Gb
  • Un puerto USB-C 10Gb
  • Un puerto USB-C 20Gb
Todas las ranuras SSD M.2 son compatibles con el estándar PCIe 4.0. Sin embargo, la distribución de las líneas cambia según el número de unidades conectadas. Si el usuario instala dos SSD, cada uno dispone de cuatro líneas; cuando se ocupan las cuatro ranuras, el número de líneas se reduce a dos por ranura.

Precio y condiciones de uso

Según se informa, la tarjeta utiliza un conector PCIe 4.0 x4 para conectarse al sistema principal. La refrigeración del chipset corre a cargo de un disipador compacto y pequeño, que garantiza el funcionamiento estable del dispositivo.

La tarjeta también cuenta con un conector de seis pines destinado a proporcionar alimentación adicional. Los especialistas explican que esta alimentación extra normalmente no es necesaria, pero puede serlo al conectar dispositivos USB de alto consumo energético.

Actualmente, el precio aproximado de esta tarjeta de expansión en el mercado chino es de 90 dólares estadounidenses. Se espera que esta combinación de precio y prestaciones atraiga la atención de numerosos entusiastas de la informática y usuarios profesionales.

LekuoAMD B650SSDTecnologíasOrdenadores
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Abror Shuhratov
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