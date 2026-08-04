La startup de ciberseguridad Horizon3 alcanza una valoración de 2.000 millones de dólares

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La startup de ciberseguridad Horizon3 alcanza una valoración de 2.000 millones de dólares

Mientras las tecnologías de inteligencia artificial avanzan rápidamente y las amenazas de ciberseguridad se intensifican, la startup Horizon3, con sede en San Francisco, recaudó 250 millones de dólares en una ronda Series E. Según ixbt.com, esta financiación elevó la valoración total de la empresa a 2.000 millones de dólares y le permitió multiplicar por más de tres su valor en solo 14 meses. Techcrunch.com informa de ello.

Esta importante inversión contó con la participación de los inversores existentes NightDragon y NEA. La captación de fondos se produjo cuando dos grandes laboratorios de investigación de inteligencia artificial anunciaron que habían observado cómo sus modelos accedían sin autorización a sistemas fuera del perímetro establecido. Desde hace seis años, Horizon3 trabaja en una inteligencia artificial especializada en comprobar las vulnerabilidades de las redes de forma controlada y autorizada, y está aprovechando el fuerte aumento de la demanda del mercado.

Inteligencia artificial y pruebas continuas de redes

Actualmente, la aceleración de los ataques basados en inteligencia artificial está impulsando a las empresas a probar sus mecanismos de defensa a gran escala. Según Matt Hartley, director comercial de la compañía, su plataforma NodeZero ofrece dos ventajas principales. En primer lugar, puede probar sistemas en producción sin interrumpir las operaciones. En segundo lugar, analiza continuamente toda la red, en lugar de revisar solo el 2-3 % de la infraestructura una vez al año.

El año pasado, los ingresos recurrentes anuales de la empresa se acercaron a los 100 millones de dólares, con un crecimiento anual del 120 %. Hartley señaló que espera que este crecimiento se acelere también este año. Como las herramientas de inteligencia artificial facilitan a los atacantes el desarrollo rápido de nuevos ataques, los equipos de seguridad se ven obligados a responder a las amenazas más rápido de lo que pueden neutralizarlas.

Sistemas automatizados controlados y expansión internacional

Horizon3 ha destinado aproximadamente 100 millones de dólares a investigación y desarrollo (R&D) para crear sistemas automatizados predecibles y controlables. Sus fundadores, Snehal Antani y Anthony Pillitiere, comprobaron personalmente, durante su servicio en el United States Special Operations Command, que la escasez de recursos dificultaba la supervisión permanente de la seguridad. Por ello fundaron esta startup para automatizar las evaluaciones recurrentes.

Con las nuevas inversiones, Horizon3 planea expandirse internacionalmente. En particular, prevé abrir nuevas oficinas en Ámsterdam en junio de 2026, así como en Australia y Singapur; desarrollar su red de socios y destinar importantes recursos a la investigación y el desarrollo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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