Bernardo Silva explica por qué fichó por el Real Madrid

Tras finalizar su contrato con el Manchester City, el experimentado centrocampista Bernardo Silva, que llegó al Real Madrid como agente libre, completó su primer entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas. El portugués reconoció que la llegada de su compatriota y entrenador José Mourinho al banquillo fue un factor decisivo para elegir al club español. Así lo informa Goal.com.

En una entrevista concedida a la televisión del Real Madrid, el futbolista de 31 años habló sobre su fichaje. Según explicó, la posibilidad de jugar bajo las órdenes de un reconocido técnico que había sido su rival sobre el terreno de juego durante los últimos años no era algo temporal, sino un sueño de la infancia y una oportunidad única.

La influencia de José Mourinho y los recuerdos de la infancia

En su entrevista, Silva destacó la importancia excepcional del entrenador para el fútbol portugués. «Nos hemos enfrentado varias veces en el campo, pero ahora estamos en el mismo equipo. Estoy muy contento porque es un entrenador de enorme importancia para el fútbol portugués», afirmó el centrocampista.

El futbolista no ocultó que creció viendo jugar a los equipos dirigidos por José Mourinho. «Desde pequeños siempre hemos visto los partidos de sus equipos. Él siempre ha llevado el nombre de Portugal a lo más alto. Estoy deseando empezar a trabajar con él y aprender de él», añadió.

Los primeros pasos en Valdebebas y la adaptación al equipo

Para el jugador que había destacado ante el Paris Saint-Germain y en otras eliminatorias de la Champions League, el primer entrenamiento con su nuevo equipo fue exigente en el aspecto físico. Después de esta primera sesión de alta intensidad, característica de Mourinho, Silva compartió sus impresiones.

«Estoy cansado. El primer entrenamiento fue difícil, pero estoy contento de haber conocido a todos y a mis compañeros», reconoció. También mostró su satisfacción por compartir ahora equipo con futbolistas contra los que se había enfrentado en numerosas ocasiones en la Champions League.

Era imposible rechazar la oferta del Real Madrid

Después de varias temporadas brillantes en la Premier League, afirmó que era imposible rechazar una oferta del club blanco. En su opinión, la historia del club es el argumento principal y encaja plenamente con sus ambiciones personales.

«Es algo muy especial y estoy enormemente feliz de estar aquí. No hace falta hablar demasiado de este club: su historia habla por sí sola», concluyó Bernardo Silva.