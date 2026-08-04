Neymar ayudará a Santos en el importante partido contra Remo

El club brasileño Santos recibió una importante buena noticia antes de su decisivo partido de la Copa de Brasil. Se confirmó que su estrella ofensiva, Neymar, pese a su apretada agenda personal, disputará el encuentro como visitante contra Remo. Según informó ESPN Brasil, el futbolista cumplirá sus compromisos relacionados con eventos benéficos antes del partido y luego se unirá al equipo, y Goal.com también lo confirma.

Este partido, que otorgará un boleto a los cuartos de final de la Copa de Brasil de esta temporada, se disputará el martes en el estadio Mangueirão de Belém. En la ida, ambos equipos empataron 0-0. Por ello, el próximo enfrentamiento será de máxima importancia para los dos conjuntos, y el entrenador Cuca se verá obligado a alinear a su equipo más competitivo.

Una logística compleja y bajas en la plantilla

Aunque la mayor parte de la delegación de Santos tenía previsto llegar a Belém el lunes por la noche, Neymar se incorporará al equipo en un avión privado al amanecer del día del partido debido a sus compromisos relacionados con una subasta benéfica en São Paulo. La directiva del club logró resolver todas las dificultades logísticas para contar con su máximo goleador en este importante encuentro.

Sin embargo, mientras las noticias son positivas en la línea ofensiva, surgió un serio problema en el centro de la defensa. El defensa central titular Lucas Veríssimo sufrió una lesión muscular en los últimos minutos del partido de ida disputado el sábado pasado y se perderá la vuelta. El club todavía no ha anunciado una fecha exacta para su regreso a la competición.

Alineación probable y competencia sobre el terreno de juego

Aunque la ausencia de Lucas Veríssimo supone una baja importante para Santos, el cuerpo técnico cuenta con alternativas. Según los especialistas, Adonis Frías ocuparía su lugar y formaría la pareja de centrales junto a João Ananias. Se espera que Gabriel Brazão sea el portero titular.

En la defensa también podrían jugar Igor Vinícius, o bien Gabriel Menino y Escobar. La principal esperanza ofensiva del equipo está puesta en la dupla Neymar-Gabigol, cuya conexión podría decidir el desenlace del partido. Jugadores como João Schmidt y Gabriel Menino, que podrían ingresar desde el banquillo, darán al entrenador opciones para realizar ajustes tácticos.