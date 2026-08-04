Cuál es la situación de las ventas de la plataforma AMD AM4 en Alemania

·51·Tecnología
Cuál es la situación de las ventas de la plataforma AMD AM4 en Alemania

Las estadísticas de la gran cadena minorista alemana Mindfactory muestran que la demanda de la plataforma AMD AM4 en el país sigue siendo mucho menor de lo esperado. Según Ixbt.com, aunque AM4 ha recuperado impulso debido al elevado precio de la memoria DDR5, los compradores alemanes prefieren soluciones más modernas al elegir nuevas placas base. Al respecto, Ixbt.com informa .

El mes pasado, la cuota de AM4 entre todas las placas base para sistemas AMD vendidas por la cadena Mindfactory fue de aproximadamente el 10 %; más exactamente, se registró un 6,7 %. Los especialistas señalan que estas cifras corresponden específicamente a las placas base. Normalmente, una nueva placa base AM4 se compra al montar un ordenador desde cero. En ese caso, los usuarios deben elegir entre AM4, más económica, y la plataforma AM5, más cara, que ofrece posibilidades de actualización en el futuro.

Estadísticas de ventas y marcas líderes

Según los datos proporcionados, la plataforma AM5 concentró la mayor parte de las ventas de todas las placas base para sistemas: el 82,2 %. Al mismo tiempo, la plataforma LGA1851 de Intel obtuvo una cuota del 6 %, mientras que la más antigua LGA1700 alcanzó el 5,1 %. En general, se descubrió que más del 90 % de los compradores eligió placas base compatibles con memoria DDR5.

La distribución de las ventas por marcas también muestra diferencias claras. MSI se convirtió en el líder del mercado con una cuota del 52,3 %. Le siguieron ASRock, con el 20,1 %, y Gigabyte, con una participación del 17,8 %.

Los modelos más populares y el futuro de AM4

Los productos de MSI se situaron entre las placas base para sistemas más vendidas del mes. En particular, el modelo MSI MAG Tomahawk WIFI B850 se convirtió en el líder absoluto, con 160 unidades vendidas. Los modelos MSI Gaming Plus WIFI B850 (110 unidades) y MSI Gaming Plus WIFI6E B850 (100 unidades) también registraron una gran demanda entre los compradores.

Cabe destacar que, aunque las soluciones modernas dominan el mercado de placas base, las ventas generales de procesadores AM4 podrían seguir siendo elevadas. Esto se debe a que los usuarios continúan comprando por separado procesadores de generaciones anteriores cuando actualizan la plataforma existente, sin reemplazar todo el sistema.

AMDAM4MindfactoryDDR5Tecnologías
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en TexasElon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en TexasHoy, 12:28Las tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernosLas tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernosHoy, 11:24La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030Hoy, 10:52«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…Hoy, 08:17Qué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actualesQué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actualesHoy, 05:24El director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificialEl director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificialHoy, 04:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil