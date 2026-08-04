Chelsea ficha a Pep Chavarría en lugar de Marc Cucurella

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Chelsea ficha a Pep Chavarría en lugar de Marc Cucurella

El Chelsea de Londres ha dado un paso importante en el mercado de fichajes de verano al reforzar su plantilla con un nuevo defensa. Según TheTeamTalknetwork, el club inglés ha llegado a un acuerdo por el traspaso del lateral izquierdo español Pep Chavarría, que militaba en el Rayo Vallecano. Esta operación era una de las prioridades de la directiva y del cuerpo técnico, que preparan la nueva temporada. Goal.com informa de ello.

La salida de Cucurella y la búsqueda de un sustituto

La marcha de Marc Cucurella al Real Madrid había dejado un vacío en la posición de lateral izquierdo en Londres. Después, la directiva del Chelsea comenzó a resolver el problema con urgencia. Los especialistas responsables de la construcción del equipo empezaron a buscar a un jugador experimentado para equilibrar la plantilla.

Xabi Alonso consideró a Pep Chavarría el candidato más adecuado para esta posición y destacó que su estilo de juego encajaba plenamente con las exigencias del equipo. Las demandas y la visión táctica del entrenador llevaron a la directiva del club a intensificar las negociaciones.

Acuerdo financiero y reconocimiento médico

Las negociaciones entre ambas partes se intensificaron en los últimos días. Como el Chelsea mejoró su oferta económica, la diferencia entre los clubes se resolvió rápidamente. Según la fuente, el traspaso ronda los 25 millones de euros. El propio jugador tampoco ocultó su deseo de trasladarse a Stamford Bridge.

Pep Chavarría ya tiene permiso para viajar a Londres, pasar el reconocimiento médico y formalizar el traspaso. Como se han acordado todos los términos principales del acuerdo, se espera un anuncio oficial en los próximos días.

Un cambio en la política del club

Este traspaso refleja un cierto giro en la política del Chelsea. En las últimas temporadas, el club londinense se había centrado principalmente en fichar a jóvenes futbolistas prometedores. Sin embargo, Chavarría llega al equipo no como un proyecto de futuro, sino como un jugador experimentado capaz de aportar de inmediato.

Según los especialistas, la incorporación de un futbolista tan experimentado ayudará a estabilizar la defensa del Chelsea y a luchar por grandes objetivos en la nueva temporada.

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