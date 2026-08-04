ChatGPT lidera el gasto en inteligencia artificial del Congreso de Estados Unidos

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ChatGPT lidera el gasto en inteligencia artificial del Congreso de Estados Unidos

Los representantes y comités del Congreso de Estados Unidos destinaron la inmensa mayoría del gasto en herramientas de inteligencia artificial al producto de OpenAI durante el último año. Según un informe publicado por CNBC, ChatGPT se ha convertido en la plataforma de inteligencia artificial más popular y con mayor financiación entre los legisladores estadounidenses. Según Techcrunch.com que informa.

Según los registros de distribución de la Cámara de Representantes, sus comités y las cuentas institucionales, cerca del 90 % del gasto total en herramientas de inteligencia artificial hasta el 31 de marzo de 2025 correspondió a OpenAI. Esta cifra demuestra que la demanda de tecnologías modernas está creciendo con rapidez en las instituciones políticas.

Indicadores financieros y volumen del gasto

Según CNBC, el Congreso gastó más de 113 740 dólares estadounidenses en tecnologías de inteligencia artificial. De esa cantidad, 100 580 dólares se pagaron específicamente por ChatGPT mediante 798 transacciones. Este flujo financiero muestra claramente hasta qué punto los órganos legislativos dependen de las soluciones de inteligencia artificial en su trabajo diario.

También existe competencia en este ámbito: el servicio Claude, de Anthropic, uno de los principales rivales de OpenAI, ocupa el segundo lugar. En total, se gastaron 13 160 dólares en Claude a través de 37 transacciones. Cabe señalar que estas cifras no incluyen los servicios de inteligencia artificial disponibles mediante cuentas gratuitas o integrados en paquetes de software más amplios, sino únicamente los gastos directos.

Enfoques según los partidos políticos

El informe señala que existen diferencias entre los representantes de los partidos políticos a la hora de adquirir herramientas de inteligencia artificial. En particular, las oficinas vinculadas al Partido Demócrata gastaron 54 165 dólares en inteligencia artificial. Esta cifra es más de tres veces superior a los 15 782 dólares gastados por las oficinas del Partido Republicano.

Aun así, los representantes de ambas fuerzas políticas utilizan activamente las capacidades de la inteligencia artificial en su trabajo diario. Estas tecnologías ya se han convertido en herramientas importantes para acelerar los procesos legislativos y trabajar con documentos.

¿Cómo utiliza el personal del Congreso la inteligencia artificial?

El personal de la Cámara utiliza ampliamente ChatGPT y otras herramientas modernas similares para realizar diversas tareas. En particular, se apoya en estas tecnologías para las siguientes actividades:

  • redacción de notas y materiales analíticos;
  • resumen y análisis de proyectos de ley;
  • preparación de respuestas a las consultas de los electores;
  • preparación de materiales para audiencias y sesiones;
  • investigación política y clasificación de datos;
  • redacción de borradores de publicaciones para redes sociales.
Esta tendencia confirma que los procesos de transformación digital avanzan con rapidez en las instituciones públicas y que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una ayuda indispensable para las tareas burocráticas cotidianas.

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Abror Shuhratov
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