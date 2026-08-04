AnTuTu publica el ranking de los subflagships más potentes de julio

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AnTuTu publica el ranking de los subflagships más potentes de julio

El famoso benchmark AnTuTu presentó el ranking de los smartphones subflagship más potentes del mundo tras finalizar julio de 2026. Según ixbt.com, el modelo Honor 600 Pro ocupa el primer puesto de esta prestigiosa lista y ha sido reconocido como el subflagship más potente del mundo. Estos resultados muestran claramente qué marcas del mercado de la tecnología móvil ofrecen un mayor rendimiento a los usuarios. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Según los resultados del ranking, las seis primeras posiciones están ocupadas por dispositivos que funcionan con distintas versiones de la plataforma MediaTek Dimensity 8500. En concreto, el Honor 600 Pro, que ocupa el primer puesto, se basa en el sistema de un solo chip Dimensity 8550 Elite. Cabe destacar que la versión global de este smartphone está construida con otro procesador, el Snapdragon 8 Elite, mientras que la variante destinada al mercado chino cuenta con una base técnica diferente.

El dominio de los procesadores MediaTek

Los modelos que ocupan los tres primeros puestos también merecen atención. El Oppo Reno 16, equipado con el chip Dimensity 8550 Super, quedó en segundo lugar, mientras que el smartphone Honor Win Turbo, perteneciente también a la marca Honor, se situó en la tercera posición. Al igual que el líder, este dispositivo funciona con la plataforma Dimensity 8550 Elite. En general, el hecho de que todos los smartphones del top 10 de julio dependan exclusivamente de procesadores MediaTek demuestra un importante giro en el mercado tecnológico.

El ranking presentado por AnTuTu no se limita a los subflagships, sino que también refleja el rendimiento general del mes. Según el informe, todos los resultados se calcularon a partir de las puntuaciones medias obtenidas por los dispositivos entre el 1 y el 31 de julio de 2026. Para garantizar la transparencia de la metodología, solo se incluyeron los modelos que habían superado correctamente al menos 1000 pruebas en el mercado chino.

Otros modelos incluidos en el ranking

Según los expertos, este tipo de pruebas ayuda a los compradores a tomar decisiones informadas al adquirir un dispositivo y a elegir la tecnología más eficiente según sus necesidades. A continuación se pueden conocer otros dispositivos destacados que figuran entre los subflagships más potentes según el balance de julio:

  • Redmi Turbo 5 — un representante de la serie incluido en el top 10
  • Otros modelos avanzados de subflagships basados en MediaTek Dimensity
  • Principales dispositivos de prueba con grandes resultados en el mercado chino
Estos resultados confirman una vez más lo intensa que es la competencia en el mercado de los procesadores móviles. En particular, el notable fortalecimiento de la posición de los chips MediaTek en los segmentos flagship y subflagship indica que las futuras disputas tecnológicas serán aún más reñidas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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