AWS y Superblocks lanzan una alianza estratégica

·50·Tecnología
AWS y Superblocks lanzan una alianza estratégica

La start-up Superblocks, especializada en la tecnología de « vibe coding », una nueva corriente en inteligencia artificial y programación, firmó un acuerdo de marketing conjunto plurianual con Amazon Web Services (AWS). Según Ixbt.com, gracias a este acuerdo, la herramienta se integrará directamente en los sistemas cloud privados de los clientes de AWS y se implementará de forma segura en las empresas. Así lo informa TechCrunch.com.

La principal ventaja de esta nueva alianza es que cualquier gran empresa que utilice los servicios de AWS y esté suscrita a Superblocks podrá permitir que sus empleados creen aplicaciones sin conocimientos de programación. Las aplicaciones y los datos generados no se enviarán a proveedores de modelos externos ni a bases de datos de terceros, sino que se ejecutarán directamente en las bases Amazon Aurora del cloud privado de la empresa.

La seguridad y la privacidad como prioridades

Además, estas aplicaciones se conectarán directamente con la plataforma Amazon Bedrock. Como resultado, los programas creados no se considerarán aplicaciones descontroladas o desordenadas, sino que funcionarán bajo la supervisión completa de la seguridad informática corporativa y de los controles de auditoría. Brad Menezes, director ejecutivo y cofundador de Superblocks, señala que el objetivo principal es acercar la tecnología a los datos del cliente en su cloud privado, de modo que la información nunca salga de ese entorno.

AWS ayudará activamente a promocionar esta start-up entre sus socios de Marketplace. Según representantes de Amazon, la empresa apoya alianzas mutuamente beneficiosas en función de la demanda de sus clientes. Aunque AWS todavía no cuenta con un agente propio de « vibe coding » para usuarios empresariales, este paso representa una importante iniciativa estratégica para el gigante del cloud.

Cambios más amplios del mercado y estrategia de los proveedores cloud

Este acuerdo supone un gran logro para la joven start-up Superblocks, que cuenta con 50 empleados y recaudó un total de 60 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A anunciada en mayo de 2025. En el proceso participaron fondos reconocidos como Spark Capital, Kleiner Perkins, Meritech Capital y Greenoaks.

Sin embargo, según los especialistas, no se trata únicamente de apoyar a una start-up, sino de reflejar una tendencia global en el mercado de los proveedores cloud. Las grandes empresas de infraestructura cloud están impulsando a sus clientes corporativos a separar los modelos de inteligencia artificial de las demás herramientas necesarias para gestionarlos y a realizar todo el proceso exclusivamente en sus propios entornos cloud.

Anteriormente, Satya Nadella, director de Microsoft, también había promovido que las empresas utilizaran distintos modelos para reducir costes y evitar la dependencia. Según él, los laboratorios de inteligencia artificial no son suficientemente seguros para la gestión a nivel de aplicación, ya que podrían utilizar los datos y competir posteriormente con las empresas. Estas tendencias del mercado permiten a las organizaciones revisar sus estrategias y elegir soluciones seguras.

AWSSuperblocksVibe CodingComputación en la NubeInteligencia Artificial
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en TexasElon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en TexasHoy, 12:28Las tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernosLas tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernosHoy, 11:24La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030Hoy, 10:52«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…Hoy, 08:17Qué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actualesQué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actualesHoy, 05:24El director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificialEl director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificialHoy, 04:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil