AWS y Superblocks lanzan una alianza estratégica

La start-up Superblocks, especializada en la tecnología de « vibe coding », una nueva corriente en inteligencia artificial y programación, firmó un acuerdo de marketing conjunto plurianual con Amazon Web Services (AWS). Según Ixbt.com, gracias a este acuerdo, la herramienta se integrará directamente en los sistemas cloud privados de los clientes de AWS y se implementará de forma segura en las empresas. Así lo informa TechCrunch.com.

La principal ventaja de esta nueva alianza es que cualquier gran empresa que utilice los servicios de AWS y esté suscrita a Superblocks podrá permitir que sus empleados creen aplicaciones sin conocimientos de programación. Las aplicaciones y los datos generados no se enviarán a proveedores de modelos externos ni a bases de datos de terceros, sino que se ejecutarán directamente en las bases Amazon Aurora del cloud privado de la empresa.

La seguridad y la privacidad como prioridades

Además, estas aplicaciones se conectarán directamente con la plataforma Amazon Bedrock. Como resultado, los programas creados no se considerarán aplicaciones descontroladas o desordenadas, sino que funcionarán bajo la supervisión completa de la seguridad informática corporativa y de los controles de auditoría. Brad Menezes, director ejecutivo y cofundador de Superblocks, señala que el objetivo principal es acercar la tecnología a los datos del cliente en su cloud privado, de modo que la información nunca salga de ese entorno.

AWS ayudará activamente a promocionar esta start-up entre sus socios de Marketplace. Según representantes de Amazon, la empresa apoya alianzas mutuamente beneficiosas en función de la demanda de sus clientes. Aunque AWS todavía no cuenta con un agente propio de « vibe coding » para usuarios empresariales, este paso representa una importante iniciativa estratégica para el gigante del cloud.

Cambios más amplios del mercado y estrategia de los proveedores cloud

Este acuerdo supone un gran logro para la joven start-up Superblocks, que cuenta con 50 empleados y recaudó un total de 60 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A anunciada en mayo de 2025. En el proceso participaron fondos reconocidos como Spark Capital, Kleiner Perkins, Meritech Capital y Greenoaks.

Sin embargo, según los especialistas, no se trata únicamente de apoyar a una start-up, sino de reflejar una tendencia global en el mercado de los proveedores cloud. Las grandes empresas de infraestructura cloud están impulsando a sus clientes corporativos a separar los modelos de inteligencia artificial de las demás herramientas necesarias para gestionarlos y a realizar todo el proceso exclusivamente en sus propios entornos cloud.

Anteriormente, Satya Nadella, director de Microsoft, también había promovido que las empresas utilizaran distintos modelos para reducir costes y evitar la dependencia. Según él, los laboratorios de inteligencia artificial no son suficientemente seguros para la gestión a nivel de aplicación, ya que podrían utilizar los datos y competir posteriormente con las empresas. Estas tendencias del mercado permiten a las organizaciones revisar sus estrategias y elegir soluciones seguras.