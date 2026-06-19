Adobe integra la IA Firefly en sus aplicaciones

El gigante de la industria del diseño y la creatividad, Adobe, ha implementado una actualización revolucionaria en su ecosistema Creative Cloud. La compañía ha integrado plenamente las funciones extendidas del asistente de IA generativa Firefly en sus aplicaciones principales como Premiere, Photoshop e Illustrator. Según ixbt.com, esta novedad tiene como objetivo convertir la IA no solo en una herramienta externa, sino en una parte integral del flujo de trabajo. Esto lo informa Ixbt.com.

La particularidad del nuevo sistema es que se ha desarrollado un «agente» especializado para cada aplicación. No es un chatbot universal, sino un asistente que conoce a fondo las capacidades técnicas de ese programa específico. Los usuarios ya no tienen que buscar en menús complejos, sino que pueden gestionar los procesos de edición mediante comandos de texto sencillos. Actualmente, estas funciones están disponibles en las versiones beta abiertas de Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign y la plataforma Frame.io.

Una nueva era en la edición de video y gráficos

Para los usuarios de Adobe Premiere Pro, el asistente de IA crea grandes facilidades en la clasificación y gestión de videos. El sistema puede organizar automáticamente los clips en carpetas, cambiar nombres en grupo y analizar pistas de audio. Una de las funciones más interesantes es la identificación de palabras clave o preguntas en el habla para colocar marcadores automáticamente. Esto permite a los editores preparar la estructura básica del trabajo en pocos segundos.

En Adobe Photoshop, el asistente está enfocado en materializar directamente las ideas creativas del usuario. Ahora, es posible realizar acciones complejas mediante comandos como «desenfocar el fondo» o «adaptar el tamaño de la imagen para redes sociales». La IA se encarga de organizar los layers, cambiar fondos y editar la composición completa, liberando a los diseñadores de las tareas rutinarias.

Gráficos vectoriales y editorial

En la aplicación Adobe Illustrator, el asistente Firefly sirve para acelerar los procesos de producción de múltiples etapas. Detecta automáticamente errores técnicos, como inconsistencias en los modelos de color o fuentes faltantes. Por ejemplo, en una demostración de los empleados de Adobe, se mostró que con un solo comando se pueden generar cientos de círculos de diferentes tamaños y colores y distribuirlos por el lienzo. Manualmente, este proceso requeriría mucho tiempo.

Para los usuarios de InDesign, el enfoque principal está en la preparación previa a la impresión. La IA verifica que la maqueta cumpla con los requisitos técnicos y copia automáticamente los cambios de estilo en todas las páginas al cargar nuevos archivos. Asimismo, en la plataforma Frame.io, el asistente ayuda a generar videos adicionales (B-roll) para el proyecto y a sistematizar los comentarios.

Estas novedades son de gran importancia también para los representantes del sector creativo en Uzbekistán, especialmente para los editores de video y diseñadores gráficos. Esta automatización de los productos de Adobe aumenta la eficiencia del trabajo varias veces, permitiendo a los creadores dedicar más tiempo a las ideas que a los procesos técnicos.