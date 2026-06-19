Europa busca la independencia espacial: Gate Space recibe 6,3 millones de euros

La startup austriaca Gate Space ha recibido una ayuda financiera de 6,3 millones de euros del Consejo Europeo de Innovación (EIC) para un proyecto de desarrollo de propulsores químicos para satélites. Esta inversión es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para reducir la dependencia de proveedores extranjeros y fortalecer su soberanía estratégica en el sector de la tecnología espacial. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Ixbt.com, Gate Space fue la única empresa espacial entre los 38 participantes ganadores en la etapa de selección actual. Estos fondos se destinarán a implementar la producción en serie de los sistemas de propulsión. Se prevé que el primer producto de la empresa realice su primer vuelo espacial en febrero del próximo año a bordo del satélite austriaco BeaconSat.

Importancia estratégica y capacidades tecnológicas

Fundada en 2022 por graduados de la Universidad Técnica de Viena, Gate Space se dedica actualmente a la creación de sistemas de propulsión compactos para satélites, cápsulas espaciales y módulos de aterrizaje. El producto principal, el sistema Jetpack, está estandarizado y diseñado para satélites de clase ESPA. La versión más pequeña, Jetpack S, se fabrica en 9 meses y su precio comienza en 450 000 euros.

Moritz Novak, director de la empresa, destaca que la tecnología espacial se considera no solo comercial, sino como parte de una infraestructura crítica. Debido al aumento de la densidad de aparatos en órbita, ha crecido drásticamente la demanda de motores fiables para evitar colisiones y asegurar la salida controlada de la órbita al finalizar la misión.

Principales factores de demanda del mercado

Según los expertos, la necesidad de estos sistemas de propulsión surge debido a tres direcciones principales:

El lanzamiento de múltiples satélites en misiones conjuntas y la necesidad de trasladarlos a órbitas de trabajo individuales;

El desarrollo de misiones de mantenimiento y reabastecimiento de combustible para aparatos orbitales;

El aumento de los riesgos relacionados con la basura espacial y los nuevos requisitos de seguridad de los organismos reguladores.

Gate Space también participa en el proyecto ASTRAL de la Agencia Espacial Europea (ESA). Este proyecto busca demostrar la tecnología de reabastecimiento automático de combustible para satélites en el espacio. Se espera que para 2028 se pruebe el acoplamiento y la transferencia de combustible entre dos aparatos.

Aunque Gate Space es un participante relativamente pequeño en el mercado espacial global, su cadena de producción integrada verticalmente y su capacidad de entrega rápida representan una gran ventaja. Actualmente, la inversión total captada por la empresa alcanza los 22 millones de dólares y se está formando una nueva cartera de contratos para 2027.