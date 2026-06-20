Donald Trump y Anthropic: se suavizan las tensiones sobre la IA

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado que una de las empresas líderes en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial —Anthropic— ya no representa una amenaza para la seguridad nacional. Anteriormente, la administración de la Casa Blanca había expresado graves preocupaciones sobre las actividades de la empresa, pero la situación cambió rápidamente. Así lo informa Ixbt.com.

En una entrevista con Axios, Trump respondió a la pregunta de si Anthropic o su director ejecutivo, Dario Amodei, representaban un riesgo para la seguridad nacional: "Ahora no, pero probablemente lo era hace una semana", señaló. Según el presidente, la dirección de la empresa respondió "muy rápidamente" y "con responsabilidad" a las directrices de la administración sobre el control de exportaciones.

Control de exportaciones y nuevas restricciones

La causa principal de este conflicto fue la disponibilidad de los modelos de IA más avanzados desarrollados por Anthropic —Fable 5 y Mythos 5— para estados extranjeros y sus ciudadanos. La administración de Donald Trump, preocupada de que estas tecnologías cayeran en manos de rivales estratégicos de EE. UU., ordenó bloquear el acceso a ellas.

La semana pasada, basándose en esta orden, la empresa desactivó temporalmente el acceso a dichos modelos para todos los usuarios. Este paso sentó las bases para las negociaciones entre el gobierno y el gigante tecnológico. Esta semana está prevista una reunión especial entre expertos de alto nivel de Anthropic y representantes de la administración presidencial para discutir el régimen de acceso de extranjeros a los modelos avanzados.

Competencia y cambios en el mercado tecnológico

Los acontecimientos en torno a Anthropic están afectando a toda la industria de la IA. En particular, han surgido informes de que Microsoft está considerando utilizar el modelo DeepSeek V4 de China para crear una versión más económica de su producto Copilot Cowork. Actualmente, los productos de Microsoft se basan principalmente en modelos de OpenAI y Anthropic.

Estos procesos también son significativos para los usuarios y especialistas en IT de Uzbekistán. Las estrictas medidas de control impuestas en EE. UU. sobre la IA podrían limitar las posibilidades de utilizar redes neuronales avanzadas a escala global o provocar un aumento de sus precios. Al mismo tiempo, tales decisiones políticas vuelven a poner en la agenda la cuestión de la soberanía tecnológica.

En conclusión, el acuerdo entre Donald Trump y Anthropic demuestra la intención del gobierno de EE. UU. de reforzar el control sobre la IA. El hecho de que la empresa haya cumplido rápidamente las exigencias gubernamentales indica que las grandes corporaciones tecnológicas se ven obligadas a priorizar los intereses de la seguridad nacional sobre los intereses comerciales.