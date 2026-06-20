Cable de alimentación de Sapphire Radeon RX 9070 XT fundido: ¿el problema es solo el adaptador

Los problemas relacionados con los conectores de alimentación de 16 pines han vuelto a surgir en el mercado de tarjetas gráficas. Esta vez, no se trata de productos NVIDIA, sino que un usuario del modelo Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ OC informó sobre la fusión del adaptador de alimentación. Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad de los conectores de alimentación de nueva generación. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el usuario GaGy del foro checo PC Tuning, inicialmente experimentó inestabilidad del sistema y cierres inesperados (crash) en el juego Battlefield 6. Las revisiones revelaron que el adaptador combinado 12V-2x6 que suministra energía a la tarjeta de video se había fundido. En el momento del incidente, la computadora funcionaba con un procesador AMD Ryzen 7 9800X3D y una fuente de alimentación XPG Core Reactor II VE de 750 watts.

El usuario señaló que el consumo de energía de la tarjeta de video era de aproximadamente 280 watts, cifra que no supera las capacidades máximas del dispositivo. Lo más importante es que el adaptador original con el triple clip azul proporcionado por Sapphire estaba insertado firmemente hasta el final en el conector, lo que reduce la probabilidad de un error del usuario.

Conclusión del centro de servicio y decisión inesperada

Según ixbt.com, se solicitó el servicio de garantía y la tarjeta de video fue enviada para una inspección detallada. Sin embargo, tras 48 horas de pruebas intensivas, los especialistas del centro de servicio informaron que no se detectó ningún fallo en la propia tarjeta de video. Según su conclusión, solo el adaptador externo estaba dañado, mientras que el dispositivo seguía estando totalmente operativo.

Como resultado, el centro de servicio rechazó la solicitud de reemplazar la tarjeta de video por una nueva y devolvió el dispositivo a su dueño. Ahora, el usuario planea utilizar la tarjeta de video sin adaptadores, mediante un cable nativo 12V-2x6 que sale directamente de la fuente de alimentación. Esta situación ha generado diversas opiniones entre los entusiastas de la tecnología.

Algunos expertos subrayan la necesidad de reemplazar el dispositivo, afirmando que si el adaptador se fundió, podrían quedar daños microscópicos en la parte de contacto de la tarjeta de video. Otros señalaron que, si la tarjeta superó con éxito las pruebas a largo plazo, no hay base legal para el reemplazo. Hasta ahora, la causa exacta del sobrecalentamiento no ha sido revelada.

Teniendo en cuenta que la demanda de tarjetas de video de alto rendimiento también está aumentando en el mercado de Uzbekistán, se recomienda a los usuarios ser extremadamente cuidadosos al conectar los cables de alimentación y, en la medida de lo posible, evitar los adaptadores de transición y utilizar fuentes de alimentación modernas.