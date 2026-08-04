Se intensifica el conflicto judicial entre Apple y OpenAI

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Se intensifica el conflicto judicial entre Apple y OpenAI

Apple ha intensificado su proceso judicial contra OpenAI, una de las empresas líderes en inteligencia artificial, y solicita una orden judicial preliminar. Según ixbt.com, esta medida se produce en medio de acusaciones de apropiación ilegal de las tecnologías y secretos comerciales del fabricante del iPhone. La compañía teme que la participación de antiguos empleados en este caso sea más amplia de lo que se pensaba inicialmente. Techcrunch.com informa de ello.

Según nuevos documentos judiciales, Apple solicita una investigación rápida sobre los antiguos empleados señalados —el ingeniero sénior de sistemas Chang Liu y el director principal de ingeniería de hardware Tang Yew Tan—, así como sobre la fundación OpenAI y la startup io, fundada por Jony Ive, antiguo director de diseño de Apple. La investigación ha revelado que otros 11 exempleados de Apple podrían estar relacionados con el caso o haber participado como testigos.

Nuevas pruebas y detalles revelados

Este conflicto legal demuestra que Apple cuenta con nuevas pruebas para proteger su propiedad intelectual. Según los materiales presentados, otro antiguo empleado de la compañía se reunió con Chang Liu y Yu-Ting Peng antes de una entrevista en OpenAI y habló con ellos sobre información confidencial relacionada con productos no anunciados. También se descubrió que otro empleado había guardado capturas de pantalla de documentos confidenciales antes de incorporarse a OpenAI.

Además, Apple afirma que, después de presentar la demanda, varios antiguos empleados que trabajaban en OpenAI contactaron con la empresa para tratar la devolución de los dispositivos de trabajo que se llevaron al abandonar Apple. Estos hechos han llevado a las autoridades a sospechar que podría haber más personas implicadas en el robo de propiedad intelectual.

La respuesta oficial de OpenAI

Por su parte, OpenAI rechazó tajantemente las acusaciones de Apple y su solicitud de una orden judicial preliminar. En un comunicado, OpenAI afirmó que la petición se basa en información falsa y carece por completo de fundamento, ya que la compañía no desea poseer ni utilizar secretos comerciales de Apple.

Los creadores de modelos de inteligencia artificial señalaron que centran sus esfuerzos en desarrollar tecnologías avanzadas y nuevos productos, y también destacaron los errores cometidos anteriormente por Apple. En particular, OpenAI sostiene que Apple se negó a reconocer que mantuvo el acceso de antiguos empleados a sus sistemas debido a unas normas de seguridad insuficientes y que cometió varios errores durante el proceso de comunicación.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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