El número de suscriptores de Spotify supera por primera vez los 300 millones

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El número de suscriptores de Spotify supera por primera vez los 300 millones

Spotify, considerada la principal plataforma mundial de streaming de audio, anunció que por primera vez en su historia superó los 300 millones de suscriptores de pago. Según los datos difundidos por la empresa, esta cifra demuestra que la popularidad de la plataforma sigue creciendo pese a la intensa competencia en el mercado de la música digital. Sobre este tema, Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, al cierre del segundo trimestre el número de usuarios activos mensuales del servicio alcanzó los 777 millones. Esto supone un aumento del 12 % frente al mismo periodo del año anterior. Resulta especialmente interesante que, pese al incremento de los precios de las suscripciones en varias regiones del mundo a comienzos de año, la base de usuarios de pago de la empresa creció un 9 % durante el último trimestre.

Los resultados financieros también muestran un crecimiento estable. Los ingresos trimestrales ascendieron a 4,8 mil millones de euros, aproximadamente 5,52 mil millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 14 %. En medio de este éxito financiero, la plataforma sigue diversificando activamente sus servicios y ofreciendo nuevas funciones a los usuarios.

Inteligencia artificial y nuevas funciones

Durante los últimos meses, Spotify ha prestado especial atención a la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial. En particular, se han desarrollado herramientas para crear podcasts personalizados a partir de contenido procedente de distintas fuentes. En mayo, la aplicación también presentó una aplicación de escritorio experimental similar al servicio NotebookLM.

El servicio de streaming también añadió a los podcasts funciones de preguntas y respuestas y de generación de resúmenes basadas en inteligencia artificial. La empresa puso en marcha una colaboración con ElevenLabs para desarrollar una herramienta de creación de audiolibros, mientras que un acuerdo con sellos discográficos permite a los usuarios preparar remixes creados por fans.

El nuevo asistente conversacional basado en inteligencia artificial, presentado el mes pasado, permite a los usuarios controlar el contenido de la aplicación mediante solicitudes personalizadas. Sin embargo, la plataforma también está recibiendo críticas de algunos usuarios porque continúa alojando música generada por inteligencia artificial.

Reacciones de los usuarios y planes futuros

Para reducir el descontento de los usuarios, Spotify implantó un sistema especial de verificación para artistas y el año pasado añadió una función para etiquetar voluntariamente la música creada con inteligencia artificial. Según 404 Media, debido a la falta de sistemas eficaces para detectar música generada por inteligencia artificial, los usuarios están recurriendo a servicios alternativos como SoullessMusic.com y SlopTracker.

Al mismo tiempo, la plataforma sigue ampliando su oferta más allá del contenido de audio tradicional. Dentro del servicio se están probando con éxito áreas como el contenido de fitness, las reseñas de revistas, la venta de entradas para conciertos e incluso la comercialización de libros físicos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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