India introduce un nuevo modelo de negocio para su popular sistema de pagos UPI

El Gobierno de India ha presentado un proyecto de ley destinado a transformar radicalmente el modelo financiero de la red de pagos digitales Unified Payments Interface (UPI). Esta iniciativa podría crear una base legal para revisar el régimen de tasa cero vigente en el país desde 2020, que contempla la ausencia de comisiones para los comerciantes. Techcrunch.com lo informa.

Según la National Payments Corporation of India, el sistema UPI procesó un récord de 23,66 mil millones de transacciones solo en julio de este año. Su valor total alcanzó los 29,88 billones de rupias, aproximadamente 313,4 mil millones de dólares. Este crecimiento sin precedentes aumentó considerablemente la carga sobre la infraestructura del sistema.

Estabilidad financiera y nuevas oportunidades

La política de ofrecer pagos gratuitos a los comerciantes en India se introdujo en enero de 2020 para impulsar una rápida adopción entre la población. Sin embargo, desde entonces el funcionamiento del sistema se ha financiado principalmente mediante subsidios e incentivos públicos. En los últimos años, el Ministerio de Finanzas, el banco central y las empresas privadas de pagos han mantenido intensos debates sobre cómo financiar esta red en rápido crecimiento.

Amrish Rau, director ejecutivo de la fintech Pine Labs, respaldó el proyecto de ley en la red social X y destacó que los bancos y las start-ups necesitan inversiones constantes para ampliar la red y garantizar su seguridad. En su opinión, cobrar ciertas comisiones a las empresas, manteniendo gratuitos los envíos de dinero entre particulares, haría más estable el sistema.

Previsiones del mercado y los analistas

Por ahora, el nuevo proyecto de ley no impone directamente los pagos comerciales ni especifica qué transacciones quedarían incluidas. Está previsto que estos detalles se definan gradualmente más adelante. Aun así, los expertos lo consideran el inicio de una importante fuente de ingresos para la industria india de pagos.

Según Economic Times, las autoridades estudian limitar las posibles comisiones comerciales a los grandes comerciantes, en lugar de aplicarlas a todos. De acuerdo con los cálculos de los analistas de Jefferies, introducir pequeñas comisiones porcentuales en las transacciones UPI de alto valor podría aumentar los ingresos anuales entre 50 y 100 mil millones de rupias adicionales para el ejercicio fiscal 2028.