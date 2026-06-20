La Tierra se aleja al máximo del Sol: detalles sobre el fenómeno del afelio

El 6 de julio de 2026, el planeta Tierra pasará por el punto más alejado de su órbita respecto al Sol: el punto de afelio. Como resultado de este fenómeno astronómico, la distancia entre nuestro planeta y la estrella central superará los 152 millones de kilómetros. Así lo informa TASS, basándose en datos del Planetario de Moscú. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Para su información, la Tierra se encuentra en el punto más cercano al Sol, el perihelio, a principios de enero de cada año. En ese momento, la distancia es de aproximadamente 147 millones de kilómetros. El indicador de julio es casi 5 millones de kilómetros mayor que el de enero. Esta variación de la distancia es un proceso natural relacionado con el movimiento de la órbita elíptica en el espacio.

Apariencia y dimensiones del disco solar

Debido al aumento de la distancia, el volumen visible del Sol en la bóveda celeste alcanzará su nivel mínimo del año. Según los cálculos de los astrónomos, en julio, el disco solar parecerá aproximadamente un 3 % más pequeño en diámetro en comparación con enero. Sin embargo, es casi imposible notar esta diferencia a simple vista.

Esta diferencia solo puede verse comparando fotografías obtenidas con telescopios profesionales y equipos especiales. Las imágenes tomadas en las mismas condiciones en enero y julio confirman el cambio en el tamaño visual del Sol. Los astrónomos aficionados de Uzbekistán también pueden observar este fenómeno, pero no deben olvidar las medidas de seguridad.

Los especialistas recuerdan que es imprescindible utilizar filtros de protección especiales al observar o fotografiar el Sol. Mirar el Sol sin protección o con binoculares ordinarios puede provocar quemaduras graves en la retina y la pérdida total de la visión.

Relación entre la distancia y la temperatura del aire

Es natural que muchos se pregunten por qué, si la Tierra se aleja del Sol, la temperatura del aire no disminuye en el hemisferio norte, incluyendo Uzbekistán. En realidad, el cambio de estaciones en nuestro planeta no depende de la distancia al Sol, sino del ángulo de inclinación del eje de la Tierra respecto al plano de la órbita.

Precisamente en julio, el polo norte de la Tierra se inclina hacia el Sol, lo que permite que los rayos solares caigan de forma más directa y que los días sean más largos. Por eso, a pesar de que la distancia es máxima, prevalece el verano. Por el contrario, en el hemisferio sur, en este momento se observa la estación invernal.

En conclusión, se puede decir que el fenómeno del afelio es la prueba del movimiento complejo y precisamente medido de la Tierra en el espacio. Aunque este fenómeno no tiene un impacto significativo en el clima, es de gran importancia para la ciencia fundamental y la navegación espacial.