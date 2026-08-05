Presentan Wrinkles, la aplicación que localiza lugares y revela su historia

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Presentan Wrinkles, la aplicación que localiza lugares y revela su historia

Las tecnologías de nuestro tiempo contribuyen a enriquecer la vida cotidiana. Se ha creado una nueva aplicación móvil capaz de localizar al usuario y contar historias interesantes sobre los lugares que lo rodean: Wrinkles Esta aplicación, disponible en las plataformas iOS y Android, es un guía de audio basado en inteligencia artificial. Permite a los usuarios conocer la historia de su entorno sin quedarse mirando la pantalla del smartphone. Sobre ello, Techcrunch.com informa de lo siguiente.

Según ixbt.com, la aplicación fue fundada por David Stemler y Ryan Hansan, dos amigos de la vieja escuela apasionados por los viajes. La idea nació cuando Stemler visitó el British Museum. Al utilizar la aplicación oficial del museo, se cansó de comparar los números de las paredes con las listas que aparecían en la pantalla de su teléfono. Después llamó a Hansan desde el aeropuerto y se preguntó por qué, si un teléfono de bolsillo podía saber con precisión dónde estaba el usuario, el entorno no podía contar su propia historia de forma espontánea.

Cobertura global y funciones interactivas

Hasta la fecha, la startup ha creado una base de datos global con cerca de 1,3 millones de puntos de interés en 177 países. Además de la información principal, historiadores, museos, creadores de contenido y distintas marcas pueden añadir sus propias historias al mapa. Los usuarios pueden descubrirlas mientras recorren una ciudad o explorar el mapa a distancia mediante búsquedas.

La aplicación también incorpora una función interactiva de preguntas y respuestas para recrear la experiencia de una visita guiada tradicional. Por ejemplo, al consultar información sobre la famosa Trevi Fountain de Roma, el usuario puede preguntar de dónde procede su agua y recibir una respuesta directa mediante inteligencia artificial. Así, un simple viaje se convierte en una auténtica lección de historia.

Funciones sociales y conservación de recuerdos

Wrinkles no es solo una herramienta informativa, sino que también cuenta con funciones sociales. La aplicación permite seguir a amigos, familiares y distintas organizaciones, guardar lugares interesantes, compartirlos con otras personas y crear mapas personalizados.

Los usuarios también pueden personalizar la aplicación vinculando sus recuerdos familiares, fotografías, vídeos y grabaciones de audio a lugares concretos. De este modo, las familias pueden conservar juntas para las futuras generaciones valiosos recuerdos relacionados con su casa de la infancia, el lugar de su primera cita o su ciudad natal.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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