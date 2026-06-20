Google y Refik Anadol presentan Dataland, el primer museo de inteligencia artificial del mundo

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Google y Refik Anadol presentan Dataland, el primer museo de inteligencia artificial del mundo

El gigante tecnológico Google y el renombrado artista mediático Refik Anadol han anunciado la creación de Dataland, el primer museo basado totalmente en inteligencia artificial (AI) del mundo. Ubicado en el famoso complejo The Grand LA en Los Ángeles, este espacio artístico transforma completamente el concepto de museo tradicional, convirtiéndose en un ecosistema dinámico que se adapta a las emociones y movimientos de los visitantes. Así lo informa Ixbt.com.

La exposición debut, titulada « Machine Dreams: Tropical Rainforest », se basa en un sistema Large Nature Model (LNM) entrenado con vastos conjuntos de datos sobre la naturaleza. Según ixbt.com, el proyecto ocupa un área de 2500 metros cuadrados, donde datos digitales complejos se transforman en una realidad generativa de alta resolución de 1,2 mil millones de píxeles. Para lograr este proceso, se utilizó la infraestructura de Google Cloud, incluyendo la Gemini Enterprise Agent Platform y Compute Engine.

Interacción activa entre el hombre y la tecnología

La particularidad del museo Dataland es que entabla una «interacción activa» con los visitantes. Mediante sensores especiales, el sistema monitorea los movimientos, la frecuencia cardíaca e incluso la temperatura cutánea de las personas. Los algoritmos de Google procesan estos datos en tiempo real para modificar los sonidos, las imágenes visuales e incluso los olores de la sala. Por ejemplo, según la emoción o la calma del visitante, el paisaje de la selva tropical y el canto de los pájaros se manifestarán de manera diferente.

Durante la exposición, los invitados se sumergen en una interpretación de la selva amazónica creada por AI. Los gritos de los loros, el olor a tierra húmeda después de la lluvia y la armonía cautivadora de los colores transportan a la persona a un mundo completamente diferente. No es solo un espectáculo, sino una experiencia multisensorial que afecta todos los sentidos.

Enfoque ecológico y cierre interactivo

El proyecto es importante no solo tecnológicamente, sino también ecológicamente. Todos los cálculos y modelos de AI del museo funcionan en la plataforma Google Cloud, y el 87 % de la energía consumida proviene de fuentes renovables y libres de carbono. Esto puede servir como ejemplo de que el arte moderno y la alta tecnología pueden desarrollarse sin dañar el medio ambiente.

Al final de la visita, los invitados encontrarán sorpresas inesperadas. Tendrán las siguientes posibilidades:

  • Probar chocolates con aromas especiales creados por un modelo de AI adaptados a las emociones humanas;
  • Imprimir camisetas con imágenes únicas resultantes de la interacción interactiva en el museo;
  • Adquirir obras de arte digitales o impresas exclusivas basadas en su propia visita.
El museo Dataland abrirá oficialmente sus puertas el 20 de junio. Este proyecto es un paso importante que muestra cómo será el futuro del arte, donde la frontera entre el hombre y la máquina casi desaparece.

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Abror Shuhratov
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