Honda, uno de los líderes de la industria automotriz japonesa, ha dado un paso importante en el desarrollo de la tecnología de baterías de estado sólido (solid-state), que se espera que revolucione el mercado de los vehículos eléctricos. La compañía ha firmado un acuerdo de investigación y desarrollo con QuantumScape, una de las startups más prometedoras de EE. UU. en este campo. Se espera que este acuerdo lleve la autonomía y la seguridad de los vehículos eléctricos a un nivel completamente nuevo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, esta colaboración está prevista para varios años y contempla el perfeccionamiento de la plataforma QS y la arquitectura de baterías de estado sólido de QuantumScape. El contrato fue firmado con la división de investigación Honda R&D dentro de Honda Motor, que actuará como socio contractual principal de QuantumScape.

Ventajas tecnológicas y pruebas

Las baterías de estado sólido se distinguen de las tradicionales de iones de litio por su mayor densidad energética, una carga más rápida y la casi total ausencia de riesgo de incendio. Atsushi Ogawa, director ejecutivo del centro Honda R&D, destacó que la tecnología QS demostró ventajas únicas en las evaluaciones iniciales. La empresa está considerando la aplicación de esta tecnología no solo en automóviles, sino también en diversos otros sectores.

Según el Dr. Siva Sivaram, CEO de QuantumScape, colaborar con un fabricante como Honda, que exige excelencia en ingeniería y alta calidad, es un gran reconocimiento. Este acuerdo demuestra la creciente confianza en las baterías de litio-metal de estado sólido. Estos sistemas aumentan la eficiencia del almacenamiento de energía y, al mismo tiempo, aseguran la compacidad.

Impacto en el mercado global

Para regiones con climas muy variables como Uzbekistán, las baterías de estado sólido son de suma importancia. Esto se debe a que estos acumuladores no pierden sus propiedades en temperaturas extremadamente altas o bajas, lo que prolonga la vida útil de los vehículos eléctricos. Los productos creados gracias a la colaboración entre Honda y QuantumScape podrían aumentar significativamente la competitividad de los vehículos eléctricos japoneses que lleguen al mercado de Asia Central.

Cabe señalar que QuantumScape ha sido apoyada durante mucho tiempo por el grupo Volkswagen. Ahora, la incorporación de un gigante como Honda a este proceso acerca la fecha de producción masiva de las baterías de estado sólido. Actualmente, muchos fabricantes de automóviles tienen como objetivo llevar esta tecnología a la línea de montaje para finales de la década de 2020.

Este programa de investigación plurianual no solo está dirigido a mejorar las baterías en sí, sino también a optimizar los procesos de producción a escala industrial. Esto servirá en el futuro para abaratar el precio de los vehículos eléctricos y permitir que compitan plenamente con los automóviles de motor de combustión interna.