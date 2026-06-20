Alianza entre Honda y QuantumScape: se acerca la era de las baterías de estado sólido

·26·Tecnología
Alianza entre Honda y QuantumScape: se acerca la era de las baterías de estado sólido

Honda, uno de los líderes de la industria automotriz japonesa, ha dado un paso importante en el desarrollo de la tecnología de baterías de estado sólido (solid-state), que se espera que revolucione el mercado de los vehículos eléctricos. La compañía ha firmado un acuerdo de investigación y desarrollo con QuantumScape, una de las startups más prometedoras de EE. UU. en este campo. Se espera que este acuerdo lleve la autonomía y la seguridad de los vehículos eléctricos a un nivel completamente nuevo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, esta colaboración está prevista para varios años y contempla el perfeccionamiento de la plataforma QS y la arquitectura de baterías de estado sólido de QuantumScape. El contrato fue firmado con la división de investigación Honda R&D dentro de Honda Motor, que actuará como socio contractual principal de QuantumScape.

Ventajas tecnológicas y pruebas

Las baterías de estado sólido se distinguen de las tradicionales de iones de litio por su mayor densidad energética, una carga más rápida y la casi total ausencia de riesgo de incendio. Atsushi Ogawa, director ejecutivo del centro Honda R&D, destacó que la tecnología QS demostró ventajas únicas en las evaluaciones iniciales. La empresa está considerando la aplicación de esta tecnología no solo en automóviles, sino también en diversos otros sectores.

Según el Dr. Siva Sivaram, CEO de QuantumScape, colaborar con un fabricante como Honda, que exige excelencia en ingeniería y alta calidad, es un gran reconocimiento. Este acuerdo demuestra la creciente confianza en las baterías de litio-metal de estado sólido. Estos sistemas aumentan la eficiencia del almacenamiento de energía y, al mismo tiempo, aseguran la compacidad.

Impacto en el mercado global

Para regiones con climas muy variables como Uzbekistán, las baterías de estado sólido son de suma importancia. Esto se debe a que estos acumuladores no pierden sus propiedades en temperaturas extremadamente altas o bajas, lo que prolonga la vida útil de los vehículos eléctricos. Los productos creados gracias a la colaboración entre Honda y QuantumScape podrían aumentar significativamente la competitividad de los vehículos eléctricos japoneses que lleguen al mercado de Asia Central.

Cabe señalar que QuantumScape ha sido apoyada durante mucho tiempo por el grupo Volkswagen. Ahora, la incorporación de un gigante como Honda a este proceso acerca la fecha de producción masiva de las baterías de estado sólido. Actualmente, muchos fabricantes de automóviles tienen como objetivo llevar esta tecnología a la línea de montaje para finales de la década de 2020.

Este programa de investigación plurianual no solo está dirigido a mejorar las baterías en sí, sino también a optimizar los procesos de producción a escala industrial. Esto servirá en el futuro para abaratar el precio de los vehículos eléctricos y permitir que compitan plenamente con los automóviles de motor de combustión interna.

HondaQuantumScapeVehículo EléctricoBateríaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Huawei Nova 17: batería de 7000 mAh y cámara periscópicaHuawei Nova 17: batería de 7000 mAh y cámara periscópicaHoy, 17:52Google y Refik Anadol presentan Dataland, el primer museo de inteligencia artificial del mundoGoogle y Refik Anadol presentan Dataland, el primer museo de inteligencia artificial del mundoHoy, 16:54Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchasPlaymatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchasHoy, 16:33La Tierra se aleja al máximo del Sol: detalles sobre el fenómeno del afelioLa Tierra se aleja al máximo del Sol: detalles sobre el fenómeno del afelioHoy, 16:28Dominio absoluto en la carrera espacial: SpaceX se apodera de casi el 90 % del mercado mundialDominio absoluto en la carrera espacial: SpaceX se apodera de casi el 90 % del mercado mundialHoy, 15:59Cable de alimentación de Sapphire Radeon RX 9070 XT fundido: ¿el problema es solo el adaptadorCable de alimentación de Sapphire Radeon RX 9070 XT fundido: ¿el problema es solo el adaptadorHoy, 15:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado