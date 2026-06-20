Secretos del universo: el detector AMS-02 realiza un descubrimiento que desafía las leyes de la física

Nuevos datos obtenidos mediante el detector Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) instalado en la Estación Espacial Internacional (ISS) están poniendo en duda los modelos actuales de astrofísica. Las investigaciones han identificado una estructura anómala en la composición de los rayos cósmicos que no puede explicarse con las teorías existentes. Este descubrimiento podría cambiar radicalmente nuestra concepción sobre el origen y el movimiento de las partículas en el universo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los rayos cósmicos son flujos de partículas con energía extremadamente alta, que surgen principalmente de eventos extremos como la explosión de supernovas. Durante estos procesos, diversos elementos, incluyendo el hierro, son expulsados al espacio y viajan por la galaxia a velocidades cercanas a la de la luz durante millones de años hasta llegar a la Tierra. El estudio publicado en la revista Physical Review Letters reveló características inesperadas de estas partículas.

El dispositivo AMS-02 ha operado en el espacio abierto durante más de 13 años, registrando más de 230 billones de eventos de rayos cósmicos. Según ixbt.com, este espectrómetro puede analizar con alta precisión sustancias que van desde el hidrógeno y el helio hasta elementos pesados raros como el níquel y el zinc. Los resultados indicaron que los elementos entre el helio y el hierro se dividen en cuatro grupos estables, lo cual no coincide con los modelos científicos vigentes.

El misterioso agrupamiento de los rayos cósmicos

Los científicos determinaron que los rayos cósmicos primarios se dividen en dos clases: la primera incluye helio, carbono, oxígeno e hierro, mientras que la segunda agrupa neón, magnesio, silicio y azufre. Los rayos secundarios, partículas formadas por colisiones con el medio interestelar, también formaron grupos separados como litio-berilio-boro y flúor-fósforo-potasio. Esta regularidad tan estricta no estaba prevista en los modelos astrofísicos actuales.

Uno de los aspectos más importantes de la investigación es que el AMS-02 proporcionó datos con una precisión sin precedentes sobre elementos que antes eran difíciles de medir, como el fósforo, el cloro, el potasio, el argón y el calcio. Estos datos sugieren la existencia de mecanismos o fuentes adicionales desconocidas que aceleran las partículas en el espacio interestelar.

Actualmente, uno de los mayores enigmas de la física es cómo las partículas mantienen una energía cercana a la velocidad de la luz. Aunque la explosión de una supernova proporciona el impulso inicial, el movimiento posterior de las partículas podría depender de procesos físicos aún no estudiados en el medio interestelar. El detector AMS-02 continúa su trabajo y los datos recopilados en el futuro ayudarán a precisar los conceptos sobre el origen de la materia en el universo.