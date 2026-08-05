El precio de las tarjetas gráficas Gigabyte podría subir hasta un 40 %

·44·Tecnología
El precio de las tarjetas gráficas Gigabyte podría subir hasta un 40 %

La evolución de los precios de los componentes informáticos, especialmente de los chips gráficos, en el mercado mundial preocupa a los usuarios y a los especialistas del sector. Según Ixbt.com, el importante distribuidor japonés CFD-BIZ advirtió a sus clientes de un fuerte aumento del precio de las tarjetas gráficas y se disculpó públicamente por ello. Se espera que estos nuevos cambios incrementen aún más la carga financiera para los consumidores. Ixbt.com informa .

Mientras que el aumento del 20-30 % en el precio de las tarjetas gráficas en Corea del Sur ya supuso un golpe considerable, la situación del mercado japonés está adquiriendo un cariz aún más grave. En un comunicado oficial dirigido a sus clientes, CFD-BIZ, una de las principales cadenas minoristas del país, informó de que los precios podrían dispararse hasta un 40 %. Un encarecimiento tan pronunciado tendrá sin duda un impacto importante en el presupuesto de los compradores.

¿Por qué suben los precios y quién tiene la culpa?

Normalmente, los minoristas explican los cambios en su política de precios por las tendencias generales del mercado o la inflación. Sin embargo, en este caso, el distribuidor japonés llamó la atención al mencionar directamente a un fabricante concreto en su comunicado. Según el anuncio de la empresa, la revisión de precios afectará específicamente a los productos de la marca Gigabyte.

Según CFD-BIZ, la nueva política de precios entrará oficialmente en vigor el 1 de agosto de 2026 y se aplicará a todos los pedidos realizados después de esa fecha. Por ahora, no está claro qué tipos de modelos se incluirán ni cuál será el alcance de la medida, ya que la lista definitiva podría cambiar.

En un mensaje dirigido a los consumidores, los representantes de la cadena minorista expresaron sus disculpas por los inconvenientes ocasionados:

  • Pedimos sinceras disculpas a todos los compradores por este anuncio inesperado;
  • Se están introduciendo cambios debido a la revisión de la política de precios del fabricante;
  • Se espera que el precio de las tarjetas gráficas Gigabyte aumente considerablemente respecto a los niveles actuales;
  • La nueva norma entrará en vigor el 1 de agosto de 2026.
Según los analistas, aunque solo se ha mencionado una marca, es poco probable que esta situación se limite a una sola empresa. De acuerdo con la dinámica del mercado, otros fabricantes importantes también podrían aumentar gradualmente los precios de sus productos. Esto podría acabar provocando una subida general de los precios en todo el mercado del hardware informático.

En esta etapa, todavía no se sabe a qué precios podrán comprar tarjetas gráficas los consumidores finales ni hasta qué punto será realista el aumento previsto. Aun así, los entusiastas de la tecnología y quienes planean montar un PC gaming deberían seguir de cerca la evolución del mercado.

Tarjetas GráficasGigabyteTecnologíaPreciosMercado
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX publica su informe financiero y revela los detalles del vuelo de StarshipSpaceX publica su informe financiero y revela los detalles del vuelo de StarshipHoy, 05:51SpaceX remolca el casco de Starship que quedó en el océano ÍndicoSpaceX remolca el casco de Starship que quedó en el océano ÍndicoHoy, 05:24Físicos ponen a prueba la idea de Penrose y extraen energía de un movimiento superlumínicoFísicos ponen a prueba la idea de Penrose y extraen energía de un movimiento superlumínicoHoy, 04:50SpaceX anuncia grandes planes en su primera reunión financieraSpaceX anuncia grandes planes en su primera reunión financieraHoy, 03:57Una exposición de fotografía móvil y paisajes clásicos abrirá en la Galería TretiakovUna exposición de fotografía móvil y paisajes clásicos abrirá en la Galería TretiakovHoy, 03:26Lucid Motors quiere ahorrar 1.400 millones de dólares para salir de la crisis financieraLucid Motors quiere ahorrar 1.400 millones de dólares para salir de la crisis financieraHoy, 03:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil