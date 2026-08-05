El precio de las tarjetas gráficas Gigabyte podría subir hasta un 40 %

La evolución de los precios de los componentes informáticos, especialmente de los chips gráficos, en el mercado mundial preocupa a los usuarios y a los especialistas del sector. Según Ixbt.com, el importante distribuidor japonés CFD-BIZ advirtió a sus clientes de un fuerte aumento del precio de las tarjetas gráficas y se disculpó públicamente por ello. Se espera que estos nuevos cambios incrementen aún más la carga financiera para los consumidores. Ixbt.com informa .

Mientras que el aumento del 20-30 % en el precio de las tarjetas gráficas en Corea del Sur ya supuso un golpe considerable, la situación del mercado japonés está adquiriendo un cariz aún más grave. En un comunicado oficial dirigido a sus clientes, CFD-BIZ, una de las principales cadenas minoristas del país, informó de que los precios podrían dispararse hasta un 40 %. Un encarecimiento tan pronunciado tendrá sin duda un impacto importante en el presupuesto de los compradores.

¿Por qué suben los precios y quién tiene la culpa?

Normalmente, los minoristas explican los cambios en su política de precios por las tendencias generales del mercado o la inflación. Sin embargo, en este caso, el distribuidor japonés llamó la atención al mencionar directamente a un fabricante concreto en su comunicado. Según el anuncio de la empresa, la revisión de precios afectará específicamente a los productos de la marca Gigabyte

Según CFD-BIZ, la nueva política de precios entrará oficialmente en vigor el 1 de agosto de 2026 y se aplicará a todos los pedidos realizados después de esa fecha. Por ahora, no está claro qué tipos de modelos se incluirán ni cuál será el alcance de la medida, ya que la lista definitiva podría cambiar.

En un mensaje dirigido a los consumidores, los representantes de la cadena minorista expresaron sus disculpas por los inconvenientes ocasionados:

Pedimos sinceras disculpas a todos los compradores por este anuncio inesperado;

Se están introduciendo cambios debido a la revisión de la política de precios del fabricante;

Se espera que el precio de las tarjetas gráficas Gigabyte aumente considerablemente respecto a los niveles actuales;

La nueva norma entrará en vigor el 1 de agosto de 2026.

Según los analistas, aunque solo se ha mencionado una marca, es poco probable que esta situación se limite a una sola empresa. De acuerdo con la dinámica del mercado, otros fabricantes importantes también podrían aumentar gradualmente los precios de sus productos. Esto podría acabar provocando una subida general de los precios en todo el mercado del hardware informático.

En esta etapa, todavía no se sabe a qué precios podrán comprar tarjetas gráficas los consumidores finales ni hasta qué punto será realista el aumento previsto. Aun así, los entusiastas de la tecnología y quienes planean montar un PC gaming deberían seguir de cerca la evolución del mercado.