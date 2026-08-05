Radek Vitek dejará el Manchester United para fichar por el Middlesbrough

Manchester United El portero del Manchester United, Radek Vitek, está cerca de continuar su carrera en el Middlesbrough, equipo del Championship. Según informó el Daily Mirror, las partes mantienen las últimas negociaciones del traspaso y el joven guardameta pasará pronto el reconocimiento médico antes de firmar su contrato personal. Goal.com lo informa.

Al parecer, el futuro del talentoso portero quedó decidido en el reciente partido contra el Atlético de Madrid. En lugar de incluir a Vitek en el once titular, el entrenador lo dejó en el banquillo, una clara señal de que su etapa en Old Trafford está llegando a su fin. Anteriormente, había disputado los dos primeros amistosos de pretemporada.

Tras seis años en el club mancuniano, el joven guardameta aspira a jugar con regularidad como titular. Su exitosa cesión al Bristol City, con 12 porterías a cero, reforzó su confianza. Tras la llegada de Karl Darlow al equipo, Vitek volvió a caer en la jerarquía del club.

Un nuevo desafío y sus planes de futuro

En entrevistas anteriores, Vitek tampoco ocultó la importancia de contar con minutos de juego de forma regular. Según sus palabras, un futbolista quiere jugar cada semana y está dispuesto a elegir la mejor opción para él. El Middlesbrough podría ofrecerle la oportunidad de luchar por el puesto de portero titular.

Mientras la directiva del Manchester United continúa renovando la plantilla, se considera que este acuerdo beneficia a ambas partes. Según los términos del contrato, los mancunianos conservarían un porcentaje de una futura venta del jugador e incluirían una opción de recompra en el acuerdo.

Se espera que el traspaso se anuncie oficialmente en los próximos días. Después, el portero se incorporará a los entrenamientos de su nuevo equipo y comenzará a prepararse para la próxima temporada del Championship.