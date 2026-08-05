Deco se reunió en secreto con el agente de Julián Álvarez en Madrid

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Deco se reunió en secreto con el agente de Julián Álvarez en Madrid

La directiva del FC Barcelona dio un paso inesperado para continuar las negociaciones por el fichaje del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Según el diario deportivo Sport, el director deportivo azulgrana, Deco, viajó en secreto a la capital y se reunió con Fernando Hidalgo, representante del futbolista argentino. Esta maniobra busca poner fin a la frialdad en el mercado de fichajes y mantener abiertas las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Así lo informa Goal.com informa .

El director deportivo del club y João Amaral negociaron en secreto en Madrid con el agente del jugador. Esta cumbre confirma una vez más que la operación es la máxima prioridad del departamento de fichajes azulgrana para el mercado de verano. Aunque las negociaciones han entrado en una fase complicada, la directiva del Spotify Camp Nou no tiene intención de rendirse y ha comprendido la importancia de mantener una comunicación constante para actuar con rapidez si la situación cambia.

La postura firme del club madrileño

Sin embargo, pese a la determinación del Barça, el club de la capital mantiene una postura extremadamente intransigente. El Atlético de Madrid no planea por ahora dejar marchar a uno de sus jugadores más importantes. Su presidente, Miguel Ángel Gil Marín, se ha implicado personalmente en el asunto y ha declarado firmemente que no permitirá que el futbolista se incorpore a equipos rivales como el FC Barcelona o el Real Madrid, con el objetivo de proteger el prestigio del club.

Las relaciones institucionales entre ambos clubes complican aún más la situación. Debido a desacuerdos del pasado, unas negociaciones de semejante magnitud están encontrando obstáculos. La directiva rojiblanca está convencida de que sus rivales intentan dañar su reputación, lo que ha provocado la ruptura de los contactos directos entre los clubes. Como resultado, el proceso ha llegado a un punto muerto y el Barcelona se ve obligado a trabajar a través de intermediarios y del entorno del jugador.

El deseo del jugador y los próximos pasos

La principal esperanza del club catalán se basa en que el propio jugador quiere realizar este traspaso. Los dirigentes del Camp Nou consideran un paso importante que el campeón del mundo se muestre dispuesto a vestir la camiseta azulgrana. Aunque no será fácil alcanzar un acuerdo con la directiva del Atlético, Deco y su equipo están preparados para probar cualquier opción que permita cambiar la situación.

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