Antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League inglesa, expertos y exfutbolistas están haciendo sus pronósticos. Según el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher, la lucha por el título este año se decidirá entre solo dos equipos: Manchester City y Arsenal. También valoró a la baja las opciones de su antiguo club y del Manchester United entre los demás aspirantes. Según Goal.com, esta es la información.

Durante su intervención en el pódcast FootballRamble, el especialista destacó que, pese a que aún queda un mes para el cierre del mercado de fichajes, estos dos gigantes lucharán por las medallas de oro. Según Carragher, Manchester City ha conservado su potencial pese al cambio de entrenador y es capaz de recuperar el título.

El papel de Rodri y el factor del entrenador

En el pronóstico de Carragher, el centrocampista español Rodri desempeña un papel determinante. Si la principal figura de la zona defensiva no abandona el equipo, los Citizens seguirán siendo los grandes favoritos. En opinión del experto, si no se produce el posible traspaso del futbolista español al Real Madrid, será difícil detener al City.

También se valoraron muy positivamente los enfoques tácticos y el estilo de juego del nuevo entrenador. Se destacó que la llegada de sangre nueva y los cambios podrían dar un impulso positivo a un equipo que ha jugado durante muchos años bajo las órdenes del mismo técnico.

Las opciones de Liverpool y Manchester United

Mientras los aficionados del Liverpool esperan que el equipo luche por el título esta temporada, Carragher declaró que no comparte esa opinión. Según su análisis, la plantilla del club del Merseyside aún no está completamente formada y necesita cambios importantes para entrar en la carrera por el título.

Según ixbt.com, Carragher subrayó que el Liverpool necesita urgentemente dos defensas y un extremo derecho de primer nivel para luchar por el título. El club todavía no ha cubierto adecuadamente la salida de Mohamed Salah, y sus movimientos en el mercado de fichajes generan dudas en el especialista.