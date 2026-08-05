Anthropic y Volta firman un contrato de 10.000 millones de dólares para infraestructura de IA

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Anthropic y Volta firman un contrato de 10.000 millones de dólares para infraestructura de IA

La empresa líder en inteligencia artificial Anthropic ha dado otro gran paso para ampliar su capacidad de cálculo. Según la información difundida por Bloomberg, el creador de los modelos Claude ha firmado un contrato valorado en 10.000 millones de dólares con Volta, una startup de servicios cloud para inteligencia artificial. El acuerdo tiene una importancia estratégica para la empresa, mientras la competencia en este sector se intensifica. Según informa TechCrunch.com, el sitio la noticia

La startup Volta, fundada a comienzos de este año, se ha comprometido a suministrar a Anthropic capacidad de computación en la nube durante seis años. Inicialmente, la startup anunció que colaboraría con un importante laboratorio de inteligencia artificial cuyo nombre no reveló. Ahora el misterio se ha despejado y se ha confirmado que el principal cliente es Anthropic.

Un gran centro de datos en Noruega y tecnologías de Nvidia

La empresa de criptominería Bitdeer también participa en el proyecto como socia de Volta. Juntas construirán un centro de datos especializado para proporcionar la capacidad de cálculo necesaria. Está previsto que la instalación se ubique en Noruega y tenga una capacidad de 133 megawatt.

El nuevo centro de datos funcionará con sistemas Vera Rubin, basados en la arquitectura de chips de inteligencia artificial más avanzada de última generación de Nvidia. Volta forma parte del programa Nvidia Cloud Partner. Este programa reúne a proveedores cloud que utilizan precisamente procesadores gráficos Nvidia en sus centros de datos.

La intensa competencia del mercado y la expansión de la infraestructura

En los últimos meses, Anthropic ha aumentado activamente su capacidad de cálculo. La empresa ya ha firmado varios contratos importantes para obtener ventaja frente a sus principales competidores del mercado de la inteligencia artificial. Recientemente también se anunciaron nuevos acuerdos de computación con gigantes como SpaceX y Amazon.

Actualmente, entrenar modelos de inteligencia artificial y garantizar su velocidad de funcionamiento requiere enormes recursos energéticos y técnicos. El nuevo complejo noruego y la implementación de los sistemas Vera Rubin permitirán a Anthropic crear en el futuro modelos Claude aún más complejos y avanzados. Este acuerdo multianual con Bitdeer y Volta ayudará a la empresa a cumplir sus objetivos estratégicos a largo plazo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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