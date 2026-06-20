Colaboración entre Google y Samsung: lanzan actualizaciones de sistema cruciales para smartphones Galaxy

Google ha comenzado a actualizar una serie de componentes críticos del sistema para garantizar la estabilidad de los dispositivos de los usuarios de smartphones Samsung Galaxy. Estas actualizaciones afectan a elementos fundamentales del sistema operativo Android y son vitales para la seguridad de los smartphones y el funcionamiento fluido de las aplicaciones. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los cambios principales abarcan componentes básicos como Android System SafetyCore, Android System WebView y Google Play Services. Estos elementos forman parte del «backstage» del sistema y, aunque no son visibles directamente en la interfaz de usuario, son responsables del correcto funcionamiento de casi todas las aplicaciones y servicios instalados.

Mejora de la seguridad y la estabilidad

Según ixbt.com, Google no ha publicado un registro oficial de cambios (changelog) para estas actualizaciones. Sin embargo, los expertos del sector señalan que este tipo de updates suelen centrarse en corregir errores del sistema, cerrar vulnerabilidades detectadas y mejorar el rendimiento general. Además, este paso sienta las bases para nuevas funciones que se añadirán al sistema Android en el futuro.

La particularidad de estos componentes es que no siempre aparecen en la sección de actualizaciones estándar de la tienda Google Play. A menudo, el proceso de actualización se realiza en segundo plano, sin la intervención del usuario. Por ello, muchos propietarios de Samsung podrían no notar que se han instalado nuevas versiones en sus dispositivos.

Cobertura regional y etapas de despliegue

Actualmente, las nuevas versiones han comenzado a aparecer en dispositivos que funcionan con las capas de personalización One UI 8.5 y One UI 9 de Samsung. En la fase inicial, estas actualizaciones se han habilitado para los usuarios en India. Esto es parte de la estrategia de implementación gradual de Google y Samsung.

Se espera que estas actualizaciones lleguen también a los usuarios de Samsung Galaxy en Uzbekistán en los próximos días. Normalmente, el despliegue global puede tardar de unas semanas a un mes. Los expertos recomiendan mantener siempre actualizados los servicios del sistema, ya que desempeñan un papel fundamental en garantizar la privacidad de los datos personales.

Cabe destacar que el componente Android System WebView permite visualizar contenido web en muchas aplicaciones. Su actualización mejora la velocidad y seguridad de los enlaces que se abren sin entrar en el navegador. Por su parte, Google Play Services actúa como el puente principal que conecta los servicios de Google (Mapas, sistemas de pago, notificaciones) con aplicaciones de terceros.