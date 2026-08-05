Liverpool se acerca al fichaje de Ibrahima Mbaye, extremo del Paris Saint-Germain

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Liverpool se acerca al fichaje de Ibrahima Mbaye, extremo del Paris Saint-Germain

El club inglés Liverpool ha comenzado a moverse con fuerza en el mercado de fichajes para renovar por completo su línea ofensiva. Según RMC Sport, los Reds están realizando importantes esfuerzos para incorporar a Ibrahima Mbaye, el prometedor extremo del Paris Saint-Germain. El internacional senegalés considera prioritario el proyecto del Liverpool y ha dado una respuesta positiva al traspaso. Así lo informa Goal.com que lo comunica.

La directiva del Liverpool negocia actualmente no solo por Mbaye, sino también por su compañero Bradley Barcola. Aunque Ibrahima disputó 30 partidos con el Paris Saint-Germain la pasada temporada y marcó 3 goles, no estaba plenamente satisfecho con sus minutos de juego. Este factor y las oportunidades limitadas en Francia le llevaron a decidir que era hora de abandonar el club.

La competencia y las condiciones económicas del fichaje

El club parisino exige una indemnización de 50 millones de euros para dejar salir a su joven promesa. Esta cifra se justifica por las destacadas actuaciones del jugador en el último Mundial, incluido su gol contra Francia en un partido que terminó con victoria por 3-1. La directiva del Paris Saint-Germain ha manifestado que está dispuesta a despedirse del futbolista si recibe una oferta adecuada.

Sin embargo, el Liverpool no es el único pretendiente en la carrera por este talento. Los grandes clubes ingleses Tottenham y Manchester City también siguen de cerca la situación de Mbaye. El Borussia Dortmund, de Alemania, igualmente ha enviado consultas iniciales por el jugador.

Nuevos giros en las negociaciones

El nuevo agente de Ibrahima Mbaye, Jorge Mendes, y su agencia Gestifute están desempeñando un papel importante en el proceso del fichaje. Al parecer, el jugador estuvo a un paso de continuar su carrera en la Bundesliga e incluso había alcanzado un acuerdo casi definitivo con el RB Leipzig. Sin embargo, el fracaso de otra operación relacionada con el fichaje de Ousmane Diomande por el Paris Saint-Germain provocó también la caída de este acuerdo.

Ahora el Liverpool se ha puesto en contacto directo con la agencia y está ganando ventaja en las negociaciones. El entrenador principal había subrayado varias veces la necesidad de reforzar las bandas antes de la nueva temporada. En sus ruedas de prensa, el técnico afirmó abiertamente que el equipo necesitaba nuevos jugadores, especialmente para la posición de extremo.

Si el Paris Saint-Germain vende a Mbaye por una cantidad cercana a los 50 millones de euros solicitados, será otro éxito financiero para el club después del traspaso de Gonçalo Ramos al Milan. El Liverpool, por su parte, pretende aumentar aún más su potencial ofensivo con estos fichajes.

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