Una exposición de fotografía móvil y paisajes clásicos abrirá en la Galería Tretiakov

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Una exposición de fotografía móvil y paisajes clásicos abrirá en la Galería Tretiakov

La Galería Tretiakov de Moscú se prepara para inaugurar el 3 de noviembre de este año una amplia exposición de paisajes titulada «El arte de la fotografía de naturaleza», que reúne la fotografía móvil contemporánea y un rico patrimonio histórico. Organizada en las salas del edificio de Krymsky Val, la muestra incluirá cerca de 130 obras de más de 30 autores, desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la mayoría de las cuales se exhibirán por primera vez ante el gran público. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la exposición, comisariada por Nikita Erofeev, reunirá no solo obras de los importantes fondos de la galería, sino también fotografías de los ganadores del concurso de fotografía móvil Huawei XMAGE. Los visitantes podrán contemplar tanto fotografías clásicas como imágenes contemporáneas tomadas con dispositivos de nueva generación. Las obras se presentarán en una sección digital especial y en una instalación offline independiente situada en la segunda planta.

La evolución del arte fotográfico

La idea central de la exposición es mostrar el largo recorrido evolutivo de la fotografía, desde sus primeros tiempos, cuando imitaba a la pintura, hasta encontrar su propio lenguaje artístico, independiente e irrepetible. Las fotografías más antiguas de la muestra pertenecen a Evgueni Vishnyakov, Nikolái Meshcherin e Igor Grabar, y transportan al público a la atmósfera de épocas pasadas.

La fotografía del siglo XX se enriqueció con estilos y experimentos singulares. Destacan especialmente los ejemplos de pictorialismo de Nikolái Andréiev, que imprimía fotografías con técnicas especiales utilizando objetivos de efecto suavizante, así como los experimentos de perspectiva del constructivista Aleksandr Ródchenko. La exposición también incluye fotografías arquitectónicas de Vadim Kovrigin en la región de Moscú, la serie de Valaam de Anatoli Erin, los panoramas de Nikolái Kuliabakin y ejemplos de diversas performances y land art.

La participación de Huawei XMAGE y las nuevas tecnologías

La sección tecnológica de la exposición muestra claramente las capacidades de los smartphones modernos. Incluye, en particular, fotografías tomadas con los nuevos dispositivos de la serie Huawei Pura 90s. Según los datos disponibles, el modelo Pura 90s Pro Max de esta gama cuenta con un teleobjetivo equipado con un gran sensor de 200 megapíxeles y capacidades de procesamiento RAW con zoom 20x en tiempo real directamente a nivel de hardware.

Las capacidades técnicas del dispositivo garantizan una gran precisión no solo al tomar fotografías, sino también al grabar vídeo. El smartphone incorpora además una matriz RYYB de 50 megapíxeles en formato 1/1,28 pulgadas, un módulo ultra gran angular de 40 megapíxeles y una cámara frontal de 13 megapíxeles. Según el fabricante, la óptica XMAGE de segunda generación permite reproducir los colores con un 43 % más de precisión y ampliar un 34 % la cobertura cromática.

Recordemos que cualquier creador interesado puede participar en este concurso mundial. En Rusia, el proceso de solicitud para el concurso XMAGE Awards 2026 está actualmente abierto y continuará hasta el 30 de agosto de este año. El registro se realiza a través de la sección Community del sitio web oficial, mientras que la fecha de anuncio de los ganadores se comunicará más adelante. Celebrado desde 2017, el concurso ha reunido cerca de cinco millones de solicitudes procedentes de más de 170 países. Desde 2024, sus exposiciones se celebran offline en grandes ciudades como Shanghái, París, Dubái y Moscú.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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