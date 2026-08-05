AnTuTu revela los mejores smartphones Android de julio

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AnTuTu revela los mejores smartphones Android de julio

La popular plataforma AnTuTu presentó su clasificación de julio de los smartphones Android considerados los mejores según el nivel de satisfacción de los usuarios. A diferencia de los benchmarks de rendimiento tradicionales, esta lista no se basa en pruebas sintéticas, sino en las opiniones reales que los propietarios dejaron a través de la aplicación. Por tanto, refleja el mercado chino y las preferencias de los usuarios locales. Según informa Ixbt.com en su artículo señala.

Según ixbt.com, al cierre de julio el Redmi K90 Ultra obtuvo el mejor resultado, con un 97,54 % de valoraciones positivas. Aunque llegó al mercado apenas a finales de junio, este dispositivo se convirtió rápidamente en líder. Los usuarios valoraron especialmente el equilibrio entre su precio y sus prestaciones.

Los líderes y sus características

El smartphone incorpora un procesador Snapdragon 8 Elite, un sistema de refrigeración activa, una batería de 8550 mA·ch y tecnología de carga rápida de 100 vatios. También cuenta con una pantalla de 6,83 pulgadas con una frecuencia de actualización de 165 Hz. Entre sus inconvenientes, algunos usuarios señalaron el ruido del ventilador y su elevado peso.

El segundo puesto de la clasificación fue para el Xiaomi 17 Max, que reunió un 97,5 % de reseñas positivas. Este modelo ofrece una pantalla 1,5K de 6,9 pulgadas, una batería de 8000 mA·ch, carga por cable de 100 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios, además de un módulo de triple cámara con óptica Leica: un sensor principal de 200 MP, un periscopio de 50 MP y un objetivo ultra gran angular de 50 MP.

El Huawei Mate 70 Pro Premium Edition completa el podio con un resultado del 97,07 %. A pesar de contar con una versión simplificada del procesador Kirin 9020, los usuarios destacaron la estabilidad del sistema HarmonyOS, la fluidez de la interfaz y la calidad fotográfica.

Tendencias del mercado

  • La clasificación se basa íntegramente en las opiniones de los usuarios y no está relacionada con las pruebas sintéticas.
  • Los diez modelos se seleccionaron a partir de datos del mercado chino.
  • Lo más llamativo es que los modelos de la marca Oppo representan exactamente la mitad de los dispositivos incluidos en el top 10.
Los expertos señalan que estas estadísticas se elaboraron a partir de las reseñas recopiladas hasta el 31 de julio de 2026 y muestran que los compradores prestan cada vez más atención a la relación calidad-precio.

AnTuTuRedmi K90 UltraXiaomi 17 MaxAndroidSmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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