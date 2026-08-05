MSI presenta la gama especial Draco Epic por su 40.º aniversario

Una de las marcas tecnológicas más conocidas, MSI, presentó productos especiales para celebrar su 40.º aniversario. Según ixbt.com, los nuevos productos presentados por la empresa, denominados Draco Epic se distinguen por su diseño visual original. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Como indica el nombre de la nueva serie, el protagonismo recae en el tema del dragón. Esta figura simbólica aparece en los radiadores de refrigeración, las cajas de PC y otros elementos, y aporta un aspecto distintivo a los productos.

Gama de dispositivos de la colección aniversario

Dentro de esta gama especial, los componentes más importantes y demandados del mundo informático se han presentado con un diseño renovado. En concreto, los usuarios pueden adquirir un conjunto que incluye los siguientes dispositivos:

Tarjetas gráficas

Placas base

Sistemas de refrigeración líquida

Fuentes de alimentación

Auriculares

Cajas de PC

Uno de los productos más destacados es la tarjeta gráfica GeForce RTX 5080 16G Suprim Draco Epic Edition. Este modelo se basa en la RTX 5080 Suprim convencional y ha recibido cambios principalmente estéticos.

Según los especialistas, aunque la cubierta del sistema de refrigeración de la nueva tarjeta gráfica ha experimentado cambios menores, su panel trasero se ha rediseñado por completo. Esto permite que el dispositivo encaje con la colección aniversario.

En general, el enfoque adoptado por MSI es clásico. Aunque no se han presentado dispositivos tecnológicos completamente nuevos o únicos, el aspecto de los modelos existentes se ha enriquecido notablemente con motivo del aniversario.

Por ahora, la empresa no ha publicado información sobre los precios de los dispositivos de esta gama limitada. Además, está previsto que todos los productos nuevos se comercialicen únicamente en cantidades limitadas.