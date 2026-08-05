El Chelsea inglés anunció una nueva política de sanciones disciplinarias que ha provocado un intenso debate entre sus aficionados. Según Goal.com, la guía oficial del club establece que la cesión no autorizada de entradas y las agresiones sexuales sean castigadas al mismo nivel, lo que ha generado una gran indignación y sorpresa en el mundo del fútbol. Sobre este asunto, Goal.com informa de que.

Según el documento publicado en la página web oficial del club, ambas infracciones conllevan la misma sanción: una prohibición de acceso a Stamford Bridge durante 12 meses y la confiscación inmediata del abono de temporada. La decisión ha puesto sobre la mesa la cuestión de la proporcionalidad de las sanciones aplicadas a distintos delitos y ha generado preguntas legítimas entre los representantes de las peñas de aficionados fieles.

Medidas disciplinarias y proporcionalidad de las sanciones

La directiva del Chelsea subraya que cada caso será examinado de forma individual y que podrá imponerse una sanción más severa o más leve que la establecida. El club declaró: «Este sistema de sanciones y prohibiciones sirve de guía para mostrar cómo aborda el club las infracciones relacionadas con la conducta y la venta de entradas».

La medida llega mientras los principales equipos de la Premier League inglesa intensifican su lucha contra el mercado secundario de entradas. Muchos aficionados llevan tiempo mostrando su descontento con una política del club que parece dar prioridad a las entradas caras para turistas extranjeros que realizan visitas puntuales. La transferencia independiente de entradas a otra persona suele generar dificultades para los seguidores fieles.

Tipos de sanciones para otras infracciones

Además de las infracciones relacionadas con las entradas, la guía establece sanciones más severas para delitos graves y comportamientos peligrosos. En particular, las agresiones físicas contra empleados del club y el fraude de entradas a gran escala figuran entre las principales infracciones que pueden provocar una prohibición indefinida por parte del club.

Asimismo, se contempla una suspensión de tres años para quienes introduzcan objetos prohibidos durante un partido o incumplan una prohibición de acceso al estadio. En el mundo del fútbol, estas normas estrictas reflejan los esfuerzos de los clubes por garantizar la seguridad y mantener el orden, aunque la dureza excesiva de algunas disposiciones sigue siendo objeto de debate.