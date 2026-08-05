Lucid Motors quiere ahorrar 1.400 millones de dólares para salir de la crisis financiera

El fabricante de coches eléctricos Lucid Motors ha anunciado un amplio plan de reinicio operativo destinado a recuperar la estabilidad financiera y reducir los gastos innecesarios. Según Ixbt.com, se espera que estos cambios, dirigidos por su nuevo CEO Silvio Napoli, saquen a la empresa de una profunda crisis y le garanticen reservas financieras suficientes hasta 2027. Techcrunch.com informa .

Según el informe financiero del segundo trimestre de la empresa, la mayor parte del plan general de ahorro se centra en reducir en 1.400 millones de dólares los gastos en efectivo. Para alcanzar este objetivo, se prevé recortar 500 millones de dólares en gastos de capital, ahorrar entre 600 y 800 millones de dólares mediante la gestión de inventarios y reducir los gastos operativos en 200 millones de dólares.

Cambios en la dirección y recortes drásticos

En su primera reunión trimestral con los inversores, el CEO Silvio Napoli reconoció abiertamente las graves deficiencias de la empresa. Según sus palabras, aunque Lucid ha presentado innovaciones líderes en el mercado, durante años no logró actuar de forma coherente, incumplió sus promesas y lanzó productos antes de que estuvieran listos.

Para resolver estos problemas, Napoli tomó medidas prácticas de inmediato. La empresa contrató a nuevos directivos altamente cualificados para las áreas financiera, tecnológica, de atención al cliente, digital y de transformación. Además, el número de subordinados directos del CEO se redujo a la mitad y en junio la plantilla disminuyó un 18 %, aproximadamente 1.500 personas.

Resultados financieros y prioridades futuras

A pesar de las estrictas medidas de ahorro, los últimos resultados financieros de Lucid muestran pérdidas considerables. En el segundo trimestre, los ingresos ascendieron a 405 millones de dólares, mientras que la pérdida neta alcanzó 1.260 millones de dólares. No obstante, al cierre del periodo la liquidez total de la empresa ascendía a 3.000 millones de dólares.

Para superar la crisis financiera y ser rentable en el futuro, la empresa ha establecido varias prioridades estratégicas clave:

Lanzar al mercado un nuevo coche eléctrico de tamaño mediano

Poner plenamente en marcha la planta AMP-2 en Arabia Saudita

Desarrollar el programa de robotaxis en colaboración con Uber y Nuro

Controlar estrictamente los gastos operativos

Según la dirección, estas medidas y las prioridades denominadas de «victoria independiente» serán decisivas para el éxito futuro de Lucid y para consolidar su posición en el mercado.