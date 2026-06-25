El rover Perseverance de la NASA confirma la presencia de compuestos orgánicos complejos en Marte

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El rover Perseverance de la NASA confirma la presencia de compuestos orgánicos complejos en Marte

El rover Perseverance de la NASA ha detectado moléculas orgánicas complejas en el fondo del cráter Jezero en el planeta rojo, una zona que fue un lago hace miles de millones de años. Este descubrimiento abre un nuevo capítulo en la comprensión de la habitabilidad pasada de Marte. Los resultados del estudio, publicados en la revista Science Advances, mostraron que la materia orgánica puede preservarse durante mucho tiempo en las capas geológicas del planeta. Así lo informa Ixbt.com informa reporta.

Las investigaciones se llevaron a cabo en la parte occidental del cráter, en la zona de Neretva, considerada el sitio de un antiguo delta fluvial y un lago. Perseverance analizó cientos de muestras y rocas utilizando su espectrómetro de alta precisión SHERLOC. Como resultado, se reveló la presencia de macromoléculas de carbono y compuestos orgánicos complejos, incluso en capas expuestas al medio ambiente.

¿Signo de vida o proceso químico?

Los científicos señalan que aún es demasiado pronto para sacar una conclusión definitiva sobre el origen de estos materiales orgánicos. Podrían ser el resultado de procesos biológicos (relacionados con la vida) o abióticos (geoquímicos). Sin embargo, el hecho de que moléculas tan complejas hayan sobrevivido a pesar de la intensa radiación y el clima hostil de Marte sorprende a los expertos.

Según la agencia TASS, estos hallazgos coinciden con los datos obtenidos en varios puntos de Marte. Anteriormente, el rover Curiosity también había encontrado materia orgánica en otra región situada a 3 000 kilómetros del cráter Jezero. Esto sugiere que la materia orgánica compleja podría estar ampliamente distribuida por todo el planeta.

Como parte de la misión Perseverance, el descubrimiento en 2025 de minerales inusuales y posibles biofirmas (rastros de vida) en esta misma zona impulsó la profundización de las investigaciones. Si estas sustancias son realmente el resultado de la actividad de antiguos microorganismos, esto cambiaría radicalmente la percepción de la humanidad sobre su lugar en el universo.

En esta etapa, los científicos continúan sus investigaciones en las siguientes direcciones principales:

  • Estudiar la composición química precisa de los compuestos orgánicos;
  • Analizar cómo se han preservado en las capas geológicas;
  • Verificar la probabilidad de un origen biológico de las sustancias;
  • Preparar los análisis de laboratorio que se realizarán cuando estas muestras sean traídas a la Tierra en el futuro.

Este descubrimiento refuerza la hipótesis de que la vida pudo haber existido en Marte. Aunque todavía es imposible afirmar con certeza que se ha «encontrado vida», las moléculas complejas descubiertas son los bloques de construcción fundamentales de la vida. La misión Perseverance continúa revelando los secretos del planeta rojo y cada nueva muestra nos acerca a la respuesta de la pregunta fundamental.

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Abror Shuhratov
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