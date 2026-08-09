Redmi 17 llega a Europa: batería de 7500 mA·ch y pantalla de 120 Hz

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Redmi 17 llega a Europa: batería de 7500 mA·ch y pantalla de 120 Hz

Xiaomi ha iniciado oficialmente las ventas de su próximo smartphone económico, el Redmi 17, en el mercado europeo. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo comenzó a ofrecerse a los compradores en las cadenas minoristas de Alemania, así como en España y varios países más. Por ahora, el modelo no está disponible por igual en todas las regiones, pero Xiaomi está ampliando gradualmente su presencia en el mercado europeo. Al respecto, Ixbt.com informa .

Uno de los aspectos más destacados de este smartphone es su batería de enorme capacidad. Los fabricantes han instalado una batería de 7500 mA·ch compatible con carga rápida de 45 vatios. Sin embargo, integrar una batería tan grande también ha influido en las dimensiones del dispositivo.

Especificaciones técnicas y dimensiones del cuerpo

Gracias a su batería de gran capacidad, el smartphone tiene un grosor de 8,8 milímetros y un peso de 232 gramos. Según ixbt.com, el dispositivo incorpora una gran pantalla de 6,9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, protegida por el resistente cristal Corning Gorilla Glass 7i. A pesar de su gran diagonal, la resolución de la pantalla es relativamente baja: solo 1600 × 720 píxeles.

El MediaTek Helio G91 Ultra es la base del hardware del dispositivo. Cabe destacar que esta plataforma no es compatible con las modernas redes móviles 5G. La versión básica del smartphone cuenta con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento eMMC. También se ofrecen otras configuraciones, como 4/256 GB, 6/128 GB y 6/256 GB.

Precio y opciones de ampliación del almacenamiento

El dispositivo admite tarjetas microSD para ampliar el almacenamiento, aunque su ranura es de tipo híbrido. Esto significa que el usuario debe elegir entre una tarjeta de memoria adicional y una segunda tarjeta SIM. En cuanto a la fotografía, la cámara principal está equipada con un sensor de 50 megapíxeles.

El precio inicial del Redmi 17 en el mercado europeo es de 220 euros. Con un precio asequible y una batería de gran autonomía, se espera que este dispositivo atraiga la atención de los compradores del segmento económico en Europa. Xiaomi planea ampliar aún más la distribución del dispositivo en el futuro.

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Abror Shuhratov
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