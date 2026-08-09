Barcelona derrota al Nottingham Forest en un amistoso de pretemporada

El sábado por la noche, en el marco de un torneo triangular iniciado en Udine, el FC Barcelona logró una dramática victoria por 1-0 sobre el Nottingham Forest. Según Marca, el único gol del partido llegó de penalti en el tiempo añadido, y el extremo brasileño Raphinha dio el triunfo a su equipo. Al respecto, Goal.com informa de lo siguiente.

Aunque los jugadores de Hansi Flick mostraron un rendimiento irregular durante el encuentro, finalmente demostraron carácter y lograron la victoria. El entrenador entiende perfectamente que todavía queda mucho trabajo para alcanzar una condición física óptima en esta fase de la pretemporada, algo que se considera completamente natural.

La combinación de experiencia y juventud

El técnico alemán alineó una mezcla de jugadores del once titular y jóvenes formados en la academia. El delantero egipcio Hamza Abdelkarim Komo, que ya había sido titular como delantero centro tras los partidos contra Birmingham, volvió a tener una oportunidad desde el inicio.

Fermin López y Raphinha también disputaron sus primeros minutos de la pretemporada, mientras que Karim Adeyemi mantuvo su lugar en el once titular. Los laterales de la defensa fueron ocupados por los jóvenes Espart y Bisquer, de solo 17 años, mientras Farinas actuó en el centro del campo.

El desarrollo del partido y el momento decisivo

El Nottingham Forest comenzó el encuentro con intensidad y, gracias a una presión alta, puso en serios aprietos a los jugadores del FC Barcelona desde los primeros minutos. Sin embargo, los catalanes respondieron con autoridad a la presión rival, trataron de controlar el terreno de juego y lucharon hasta el final pese a la falta de espacios concedida por el Nottingham Forest.

La acción que decidió el destino del partido llegó en los últimos minutos. Raphinha transformó el penalti con sangre fría, evitando una derrota que parecía inevitable para el FC Barcelona en un encuentro complicado y otorgando a su equipo su primera victoria del torneo.